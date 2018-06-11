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امانة بغداد تستنجد بقيادة العمليات للحد من ظاهرة سرقة متفشية

دعت امانة بغداد، اليوم الاحد، قيادة عمليات بغداد والجهات الامنية الاخرى الى التعاون معها في ردع وإعتقال ضعاف النفوس الذين يقومون بسرقة اغطية (منهولات) شبكات الصرف الصحي والامطار.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان انه “في الوقت الذي تعمل امانة بغداد وبجهودها الذاتية في تهيئة وسد النقص الذي يحصل في أغطية (المنهولات) فأن بعض ضعاف النفوس الذين يقومون بسرقة اغطية (منهولات) شبكات الصرف الصحي والامطار الذي يؤدي الى انسداد الخطوط وحدوث طفح المياه فضلاً عن تعرض حياة المدنيين لاسيما الاطفال الى خطر السقوط فيها”.

واضافت ان “امانة بغداد وعبر الدائرة القانونية ستقوم بتحريك دعوة قضائية ضد الذين ظهروا في مقاطع الفديو المسجلة من كاميرات المراقبة وهم يقومون بسرقة اغطية (المنهولات) لإعتقالهم وتقديمهم الى القضاء لنيل جزائهم العادل”.

واهابت امانة بغداد بالمواطنين الى “الابلاغ عن هذه السرقات لإتخاذ الاجراء المناسب خدمة لأهالي العاصمة بغداد”.

ويذكر ان عدداً من المناطق والمدن شهدت حوادث سقوط اطفال في فتحات المجاري جراء سرقة اغطيتها.

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