بارزاني: لافيتو على احد وهذه مواصفات تحالفنا

اكد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، الاستعداد للتحالف مع اي ائتلاف يضمن تنفيذ مواد الدستور العراقي كحزمة واحدة، ودون انتقائية من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

حديث بارزاني وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي تحصل في الانتخابات التشريعية العراقية على 25 مقعدا من اصل 329 مقعدا. خلال لقائه السفير الروماني في العراق آياكوب برادا في اربيل.

وقال بارزاني “ليس لدينا فيتو على أحد، سنتحالف مع اي طرف يطبق الدستور العراقي كحزمة واحد وبشكل متكامل”.

واشار الى أن أزمات العراق تعقدت أكثر بعد الانتخابات، لافتا الى عدم وجود مانع للقيام بالفرز اليدوي، إلا أن إلغاء التصويت الخاص والمشروط وهو تجاوز واضح وانتهاك لحق المواطن بالتصويت.

ويأتي هذا فيما تجري الاستعدادات لعد وفرز يدوي لأصوات نحو 10 ملايين ناخب، إثر الكشف عن وجود عمليات تزوير وترهيب صاحبت الانتخابات التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي.

وقال بارزاني ان “عقلية الرفض وفرض الامر الواقع، وعدم الاعتراف بحقوق كافة المكونات العراقية، لن ترسي دعائم الاستقرار في المنطقة”.

وابدى السفير الروماني رغبته بتعزيز العلاقات بين بلاده واقليم كوردستان، مؤكدا على حق الكورد بأن يكون لهم دور مهم في عراق ديمقراطي مستقر.