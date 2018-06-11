بارزاني يحدد شروط تحالفات الكورد و”مشكلة” التصويت الخاص

أكد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، خلال لقاء مع السفير الروماني لدى بغداد اياكوب برادا، ان إقليم كوردستان ليست لديه أية مشكلة بالنسبة للعد والفرز اليدوي للأصوات.

وقال بارزاني خلال اللقاء ان “إقليم كوردستان عبر عن هذا الموقف منذ البداية، لكن لدينا إشكال مع إلغاء التصويت الخاص في إقليم كوردستان، والذي يعد خرقاً واضحاً أمام حق التصويت”.

وأضاف انه “بعقلية فرض النفس وإلغاء الآخر وعدم الاعتراف بحقوق المكونات المختلفة لن يشهد العراق الاستقرار والنجاح المرجو”.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية ونتائج الانتخابات والمحاولات الجارية لحلحلة الإشكالات الاساسية في العراق والآلية التي تضمن استقراره وتنميته.

وبخصوص دور وشرط إقليم كوردستان، سلط بارزاني الضوء على أجندة الإقليم، مبيناً أن “إقليم كوردستان ليس لديه فيتو حول أي تحالف أو شخصية، والإقليم سيدعم من يكون مستعداً لتنفيذ مطالبه المشروعة ويعمل على تنفيذ مجمل الدستور”.

من جانبه وصف سفير رومانيا لدى العراق تطوير العلاقات الثنائية بين رومانيا وإقليم كوردستان بالأمر المهم، موضحاً أنه “من أجل عراق مستقر ومتنام، لا يمكن عدم أخذ دور الكورد في الاعتبار”.