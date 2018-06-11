Posted on by

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي

بعد ان تجاوزت التراكمات الخطيرة المبنية على ممارسات خاطئة كل الحدود حتى وصلت الى ملف الانتخابات، وبالنظر لما تسبب به ذلك من مشكلة وتعقيد للعملية السياسية زادت من ضعفها وتفككها.
وبناءً على ما حصل من إحراق صناديق الاقتراع في الرصافة كجزء من مسلسل إجهاض الانتخابات، واستنادا الى عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات، فلا بد من إيجاد صيغة تعيد للشعب العراقي الكريم ثقته بالعملية السياسية والانتخابية عبر إشراكه في اتخاذ القرار، نرى ضرورة إجراء استفتاء شعبي لتحديد المضي باعتماد الانتخابات المطعون بها أو تبني انتخابات جديدة في ظروف طبيعية تحت إشراف الأمم المتحدة وبإدارة القضاء العراقي والقبول بالنتائج التي تتمخض عنها أيا كانت.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close