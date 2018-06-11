تحالف الصدر يهدد باحتجاجات جماهيرية بعد حريق صناديق اقتراع الرصافة

عد رئيس تحالف سائرون حسن العاقولي، الأحد، حرق مخازن صناديق الاقتراع في جانب الرصافة “جريمة” جرى التخطيط لها، فيما هدد باحتجاجات جماهيرية بعد “استهداف طموحاتهم و ارادتهم”.

وذكر العاقولي في بيان له تلقت بغداد اليوم نسخة منه، إن “تحالف سانرون يؤكد أن حرق مخازن صناديق الاقتراع في جانب الرصافة يعد جريمة بحق الشعب العراقي، وأن هذه الفعلة النكراء لم تكن مصادفة وانما جاءت وليدة تخطيط مسبق توفرت له أركان العمل الجرمي بهدف خلط الأوراق وتعطيل مسيرة العملية السياسية في العراق من خلال زرع الفوضى والشكوك”.

وأضاف، أن “تحالف سائرون يرى في هذه الجريمة مثالا صارخا على تراخي الأجهزة المكلفة بحماية هذه المقرات المهمة”، مؤكدا أن “الملابسات التي رافقت الحادث لا تعفي بعض عناصر تلك الأجهزة من شبهة التواطؤ”.

وتابع، أن “سائرون يطالب بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية مراكز خزن صناديق الاقتراع، وابلاء هذا الامر اهمية قصوى، كما يطالب بتحقيق مهني وجاد وعاجل لكشف ملابسمات هذه الجريمة، وتقديم مقترفيها إلى العدالة على وجه السرعة وكشف نتائج التحقيقات امام الرأي العام لوضع الشعب في صورة الأحداث بمنتهي الصدقية والشفافية ليطمئن الشعب الى جدية وسلامة الإجراءات الرسمية ولكي تكون هذه الإجراءات وسيلة ردع لمن تسول له نفسه خرق القوانين او التلاعب بها”.

وأوضح، بالقول : “ننتظر في سائرون أن تقدم الأجهزة المختصة نتائج التحقيقات أمام الرأي العام بكل مهنية وشفافية ليكون الشعب في كامل صورة الحدث ومن اجل مساعدة الناس على تبني خيارات صائبة وصحيحة، ونحن مع كل جهد خير لتأمين وصيانة المصالح العليا لشعبنا الكريم”.

وختم رئيس التحالف المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالقول : “إننا في تحالف سائرون نؤكد بأن جميع خياراتنا ستكون مفتوحة وضمن الدستور والقوانين النافذة لكننا لا يمكن أن نتنبأ بردود أفعال الجماهير وخياراتها لأن ما حصل يستهدف طموحاتهم و ارادتهم التي عبروا عنها في الانتخابات وسيدافعون عنها بكل الوسائل المتاحة”.