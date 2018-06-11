ديوان رئاسة اقليم كوردستان: هذه هي حقيقة رواتب بارزاني وكوسرت رسول

نفى متحدث باسم ديوان رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، الانباء التي تحدثت عن استمرار كل من مسعود بارزاني وكوسرت رسول في تسلم رواتب منصبيهما السابقين كرئيس للاقليم ونائبه، مهددا بمقاضاة الجهات التي تروج لمثل هذه الاخبار.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الديوان ، انه في الايام الاخيرة نُشِر عدد من الاخبار غير الصحيحة وغير الدقيقة عبر عدد من اجهزة الاعلام بشأن رئاسة اقليم كوردستان، مشيرا الى ان ديوان رئاسة الاقليم ينفي ويرفضها جميعا وترى ضرورة في توضيح بعض النقاط .

وجاء في النقطة الاولى ان رئاسة اقليم كوردستان مؤسسة قانونية ورسمية، لافتا الى انه بعد الغاء منصبي رئيس الاقليم ونائبه وتوزيع صلاحياتهما وفقا للمادة (2) من قانون توزيع صلاحيات رئاسة الاقليم على المؤسسات الدستورية للاقليم رقم (2) لسنة 2017 فان ديوان رئاسة الاقليم مستمر في اداء مهامه ويمارس اعماله تحت اشراف رئيس وزراء الاقليم.

وفي النقطة الثانية اكد البيان ان ميزانية ديوان رئاسة اقليم كوردستان محددة من قبل وزارة المالية والاقتصاد وفقا للقانون والتعليمات لتمشية الامور اليومية للديوان، مضيفا ان فريق عمل وموظفي ديوان رئاسة الاقليم وموظفي مكتب الرئيس ونائبه هم الملاك الرسمي وهم يواصلون دوامهم الرسمي الاعتيادي ويتسلمون رواتبهم وفقا للقانون والتعليمات وان منصبي رئيس الاقليم ونائبه قد بقيا شاغرين.

واضاف البيان في النفقط الثالثة ان راتب رئيس الاقليم ونائبه حدد وفقا للقانون المرقم (13) لسنة 2010، منوها الى انه بعد استقالة كل من مسعود بارزاني وكوسرت رسول علي من منصبي رئاسة الاقليم ونائبه لم يتم تخصيص اي راتب لهما.

وفي النقطة الرابعة اشار البيان الى مستشاري رئيس الاقليم ومع التقدير والاحترام لعملهم في المدة التي ادوا فيها مهامهم الا انه ونظرا لكون اعمالهم استشارية ومرتبطة برئيس اقليم كوردستان لذا بعد ان شغر المنصب انتهت مهمة هؤلاء المستشارين.

وفي النقطة الاخيرة اكد البيان ان الانباء تحدثت عن تصريح لعضو في برلمان كوردستان حول رواتب رئيس الاقليم وميزانية رئاسة الاقليم، انباء غير صحيحة، معلنا ان ديوان رئاسة الاقليم يرى من حقه القانوني تسجيل دعوى ضد هؤلاء الذين قاموا بنشر هذه الاخبار.