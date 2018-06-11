ذكرى العاشر من حزيران جريمة سبايكر والتي كشفت الوجيه القبيح لشركاؤنا في الوطن

نعيم الهاشمي الخفاجي

نتقدم بتعازينا الحارة لعوائل شهداء جريمة سبايكر هذه الجريمة البشعة والتي تجلت ان منفذوها اشرار الجنس البشري، لم يوفوا بعهودهم، ماحدث كشف خسة ونذالة هؤلاء القوم وكأن الله سبحانه وتعالى نزع الرحمة والانسانية من قلوبهم، ماحدث هو من تنفيذ فلول البعث ومكونهم الطائفي القذر، جريمة امتازت بالغدر، ماحدث من تبخر للجيش وتسليم الموصل وسائر المدن السنية وهروب الضباط والجنود السنة وانسحاب ابناء المكون الكوردي كان محاولة انقلاب خطط لها في احكام بموافقة ادارة اوباما، لكن الذي افشل هذه المحاولة هي فتوى الجهاد الكفائي ويفترض في ساسة مكوننا ان يتعضون من درس خيانة العاشر من حزيرن وتصحيح الاخطاء، داعش واجهة لتنفيذ مخططات امريكا، محاولة انقلاب العاشر من حزيران حدثت بسبب نقض ساسة احزاب شيعة العراق لتفاهمات المعارضة العراقية السابقة التي اقنعت امريكا وبريطانيا لاسقاط صدام ونظامه، لايمكن الاستهانة بقدرات امريكا في اسقاط الانظمة العربية، بكل الاحوال ماحدث هو اكبر من حجم وامكانيات الحكومة العراقية عام 2014 بحيث عندما تم تنفيذ الخطة اشتركت جميع القنوات الفضائية وباتت الاوامر تصدر عبر شاشات التلفاز ولازالت ذاكرتي ماثلة ليومنا هذا قناة المقبور حارث الضاري نقلت بالصورة والصوت هروب للواء الركن محمد خلف الدليمي قائد فرقة 14 الماسكة للحويجة والدبس وتسبب بجريمة بشير وامرلي، القائد انسحب هو وضباطه وجنوده بدون ان يرمي ولا طلقة واحده، وشاهدنا انهزام عميد ركن معتصم قائد الفرقة الرابعة المسؤل عن القطعات العسكرية من شمال تكريت وشرقها هذا الجبان انسحب وذهب الى اهله في تكريت بقرية العوجة وهب اهالي العوجة لقتله بطريقة بشعة وهو يستحق وغير مؤسوف عليه رغم خيانته لكنهم قتلوه، وشاهدنا صمود اللواء الركن ابو الوليد القريشي مع 400جندي في تلعفر مدة 23يوما وامن هروب التركمان والشبك الشيعه، وشاهدنا صمود العقيد ركن علي القريشي في مصفى بيجي مع 80جندي وضابط و130مجاهد من عصائب اهل الحق واستطاع قتل 2500ارهابي داعشي، اهالي تكريت اعطوا الامان للجنود المحاصرين في قاعدة سبايكر وللاسف لعب الضباط والجنود السنة دور قذر بالجريمة هم من اشاعوا انهم توصلوا مع ثوار العشاير حسب قولهم للاتفاق يسمح للجنود بالذهاب الى بغداد وللاسف حال خروجهم تم اخذهم الى قصور صدام وتم فرز الجنود طائفيا وقوميا حسب بيان البعثيين الدواعش قالوا اسرنا 2700 جندي اطلقنا سراح 800سني وتم اعدام 1900شيعي رافضي، الحقيقة كل ابناء تكريت وسائر مناطق انفسنا اشتركوا بالجريمة ويستثنى القلة القليلة من بعض الشرفاء تم قتل الاف الجنود المنسحبين على طرقات بيجي وتكريت والاسحاقي وسيد غريب وكتب الله سبحانه وتعالى النجاة لعدد من الاشخاص لكي يكونوا شهود لحقيقة ماحدث، وفي نفس اليوم نفذت جريمة بادوش والتي ارتكبت بحق نزلاء السجن الشيعة وتم اعدام 850 شخص بسبب اصرار وزير العدل ورئيس الحكومة السابق على وضعهم في الموصل بحاضنة تتحين الفرص لقتلهم، من تورط بجرائم قتل ابنائنا هم فلول البعث ومنهم عشيرة صدام الجرذ واذا كان البعض يلقي اللوم على رئيس الحكومة السابق اقول لهؤلاء المالكي لم يقتل احد الذين قتلوا ابنائنا هم فلول البعث لاغيرهم بكل الاحوال مانراه من تردي للاوضاع وسفك الدماء بسبب قبول ساسة المكون الشيعي في تشكيل حكومات مع اراذل فلول البعث، مشاركة فلول البعث بالحكومة هو لضرب العملية السياسية ومسخها وتشويهها واستغلال امكانيات الدولة العراقية لفتح حوارات مع العالم الخارجي في اسم رئيس البرلمان او نائب رئيس الجمهورية او من خلال وزراء ونواب فلول البعث، ويوم امس اعترف النائب محمد الحلبوسي بهذه الحقيقة يقول الحلبوسي عندما فزت في انتخابات عام ٢٠١٤ ذهبنا الى الاردن واجتمعنا في بيت سعد البزاز يقول قال لجماعتي البزاز هل اعطيتموه درس لنائبنا الفائز قالوا له لا لحد الان لم نعطيه الدرس يقول قال لي تعال يقول جلست الى جانبه قال لي عليك ان تعلم مشاركتنا بالحكومة والبرلمان هي لضرب الحكومة والعملية السياسية في الصميم لان البلد ليس بلدنا مازال من يحكم البلد شيعي، يقول قلت له هذا البلد بلدي ولايمكن لي ان انفذ ما تفضلت به، الحلبوسي تحدث بهذا الكلام عبر قناة العهد وتحدى البزاز ان ينكر ذلك، نقولها وبمرارة ما قاله الحلبوسي انا حذرت منه ساسة مكوننا ومنذ عام ٢٠٠٤ وقلنا لهم لاتسلموا اي منصب لهذه الحثالات البعثية المشاركة معكم لان هؤلاء مشاركتهم لضرب العملية السياسية واستغلال امكانيات الدولة لفتح حوار مع العالم وكذلك الاستفادة من امكانيات الدولة لدعم الارهاب، ان الجريمة التي حدثت في سبايكر لو كان هناك رد قوي لما حدثت، بيومها دعونا اهلنا وعشائرنا في توجيه رسالة الى عشائر تكريت بعدم تنفيذ جريمتهم لكن الحكومة اتبعت اسلوب الخداع واطل علينا قاسم عطا ليعلن فقدان 150 طالب في سبايكر فقط وان الاعداد مبالغ بها، بكل الاحوال لاول مرة بالتاريخ نرى ساسة وقادة ومشايخ طائفة تتعرض للابادة وهم يقودون البلد وهم صامتون وكأنهم يقولون للذباحين اقتلوا ونحن نوفر لكم فرصة ذهبية نعمل على اقناع اهالي الضحايا على التعايش والعيش تحت ظل ظروف تفجيرات المفخخات والقتل على على الهوية بمناطق الاكثريات والاقليات الشيعية، لننظر للتجربة السورية التنظيمات الارهابية كالقاعدة وداعش تحتفظ في اسرى من القوات الحكومية وحزب الله من الشيعة ولم يتم قتلهم والسبب الرد السوري ومن حزب الله يكون شديد لذلك التنظيمات الارهابية تتفاوض مع الحكومة السورية لاطلاق سراح سجنائهم من المعتقلات الحكومية السورية، نعزي عوائل الشهداء ونبتهل الى الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة الى ارواح الشهداء مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.