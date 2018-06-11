رئيس مجلس المفوضين: حريق مخازن الرصافة لن يؤثر على نتائج الانتخاباتFeatured

افاد رئيس مجلس المفوضين، في مفوضية الانتخابات العراقية معن الهيتاوي، بأن حادث حريق مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد”لن يؤثر على نتائج الانتخابات”.

وقال الهيتاوي، في بيان : ” تلقينا خبر احراق مخازن المفوضية في مكتب انتخابات بغداد الرصافة من الجهات الأمنية في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر الاحد ١٠/ ٦ / ٢٠١٨ ومباشرة تم الانتقال الى محل الحريق برفقة وزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وقائد عمليات بغداد وفرق الدفاع المدني والادلة الجنائية ومديرية التحقيقات الجنائية حيث تم السيطرة على الحريق الذي نشب في مخازن الرصافة وعدم امتداده الى صناديق الاقتراع واوراق الاقتراع”.

مضيفاً ، أن “الحريق شمل جميع اجهزة تسريع النتائج واجهزة التحقق الالكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة”، مبينا أن “التحقيق جار عن طريق الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث”.

وأكد رئيس مجلس المفوضين ، أن “الحريق لا يؤثر على نتائج الانتخابات كون الشيتات الخاصة بالنتائج لها نسخ احتياط في المكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد الرصافة بالاضافة الى أوراق الاقتراع في الصناديق”، عادا أن “ذلك من حرص المفوضية على صوت الناخب العراقي ومخرجات العملية الانتخابية”.

مردفاً بالقول، أن “المفوضية هي المؤسسة الديمقراطية التي عملت منذ تغيير النظام ولغاية الان وهي المؤسسة الوحيدة للتداول السلمي للسلطه في العراق وقدمت شهداء كثر من موظفيها في سبيل الحفاظ على العملية الديمقراطية في البلد”، عادا أن “المفوضية اليوم مستهدفة من جميع الجهات لثنيها عن اداء عملها الديمقراطي بموجب القانون والدستور”.

ودعا الهيتاوي، جميع المؤسسات الدستورية في البلد (البرلمان، الحكومة، القضاء، رئاسة الجمهورية، قادة الكتل السياسة) الى “تحمل مسؤليتهم التاريخية في الحفاظ على مخرجات العملية الانتخابية بالاضافة الى حماية جميع موظفي المفوضية ومكاتب المحافظات ودوائر وأقسام المكتب الوطني بما فيهم اعضاء مجلس المفوضين من الاستهداف بشتى انواعه”.