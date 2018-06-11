رائد فهمي يستقبل وفداً مسرحياً

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم امس الاحد وفدا عن تجمع الفرق المسرحية الاهلية في العراق. وقدم الدكتور صبحي غضبان الخزعلي التهاني بفوز الحزب وتحالف سائرون في الانتخابات، وعبر عن التطلع الى ان يكون هذا بداية مساهمة حقيقية لانعاش الثقافة والآداب والفنون، وللاهتمام الجدي بالمسرح وتأمين الحاجة الماسة الى دعم الدولة. وشكر الرفيق رائد فهمي حضور الوفد وتهانيه، وتحدث عن التطورات السياسية وتطرق الى الجهود التي تبذل لتشكيل حكومة تقوم على اساس البرامج وليس الاشخاص. وشدد على ان يكون للثقافة والمثقفين دور في رفع مستوى وعي الجماهير وتقبلها لقيم التسامح واحترام الرأي الاخر. وشارك في الاستقبال اضافة للرفيق رائد فهمي الرفيقان ايوب عبدالوهاب عضو المكتب السياسي وعلي مهدي عضو اللجنة المركزية. كذلك استقبل سكرتير اللجنة المركزية عدداً من اعضاء الهيأة التدريسية لجامعة سانت كليمنتس في العراق.