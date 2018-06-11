شرطة ديالى تعلن الحداد لثلاثة أيام في المحافظة

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى الحداد في المحافظة لثلاثة أيام.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي في بيان ان”الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع دوائر المؤسسة الامنية في ديالى على روح الفقيد معاون القائد لشؤون الافواج العميد {أحمد صالح مهدي} الذي وافاه الأجل اثناء أداء الواجب المقدس اثر أزمة صحية مفاجئة في مدينة بعقوبة”.

وأضاف ان “الفقيد البطل العميد {أحمد صالح مهدي} كانت له معنا صولات ضد الاٍرهاب وشارك معنا في معارك مهمة في مختلف مناطق العراق وكان وطنيا مخلصا شجاعا ونزيها” مبينا ان “شرطة ديالى بكافة ضباطها ومنتسبيها تمثل نبراسا في مواجهة الارهاب والجريمة بكافه اشكالها”.

وأشار قائد شرطة ديالى الى، ان “تضحيات أبناء الموسسة الامنية تاكيد على موقفها الوطني في محاربة الارهاب من اجل تحقيق الامن والاستقرار معتبرا نفسه وجميع ضباط ومنتسبي شرطة ديالى مشاريع استشهاد من اجل حماية تربة الوطن ومواجهة الإرهابيين والمجرمين في أي بقعة على ارض ديالى وخارجها”. انتهى

بواسطة: سنان الشمري