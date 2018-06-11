صحة الكرخ : نجاح عملية جراحية خاصة (رفع الطحال العملاق) لطفل يبلغ من العمر ٦سنوات في مستشفى الكرخ العام

تمكن فريق طبي متخصص في الجراحة العامة من اجراء عملية جراحية لرفع الطحال لطفل يبلغ من العمر ٦سنوات في مستشفى الكرخ العام وبين مدير المستشفى الدكتور رائد عبدالله الانباري (ان المريض ادخل الى المستشفى بعد مراجعة ذويه الاستشارية وكان يعاني من تضخم الطحال العملاق على اثرها اجريت له فحوصات شعاعية ومختبرية . وبدوره اوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور الاختصاص سيف الدين يوسف (ان المريض يعاني من مرض مزمن (تكسر الدم)الثلاسيميا وبعد فشل العلاج التحفظي لفترة طويلة وحاجة المريض المستمرة لنقل الدم مرتين في الأسبوع الواحد ، وبعد اجراء الفحوصات الطبية والسريرية واكمال الفحوصات الساندة الاخرى قرر فريق طبي لرفع الطحال العملاق تحت التخدير العام والتي تكللت بالنجاح . ويذكر ان فريق العمل كل من اختصاص تخدير (ايسر عبد عون)ومقيمة قدمى (نور احمد) ومقيمة قدمى (زينب عبد الرحمن) والممرضة الجامعية (آلاء مهدي) .وبين الانباري ان هناك العديد من العمليات الجراحية المعقدة والنادرة التي شهدتها المستشفى في الاونة الاخيرة والتي كان يجرى معظمها خارج البلاد الا ان تطور كفاءة وخبرة الملاكات الطبية فضلا عن توفر الاجهزة الطبية الحديثة زاد من فرص نجاح هذه العمليات وبشكل كبير داخل المستشفى .

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