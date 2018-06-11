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صرخت غزة بوجع … فلبت ضفة الأحرار النداء

بسم الله الرحمن الرحيم

كتب : حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم ”

ظنوا أن الضفة ستخضع لقمعهم البوليسي وبطشهم الأمني ، فأسقطت ضفة الكرمي وثابت كل حسابات الطغمة الفاسدة وبصقت غضبها بوجوه طغاة التنسيق الأمني ، وقالت كلمتها ، ورفضت أن تري غزة تُذبح بلا أي نصير ، وهتفت بالطول بالعرض غزة تهز الارض ، وبالروح بالدم نفديك يا غزة ،

وبعد أن ظن الواهمون أن ضفة الأحرار قد هانت عليها غزة ، وأن القمع والاضطهاد لأهل الضفة سيطيل من الصمت علي ذبح غزة وتجويع مناضليها ومحاصرتهم واذلالهم ، فخرج الاحرار في ضفتنا الشامخة لتقول لهؤلاء الأوغاد ، كفي ، كفي ، فغزة ليس وحدها وظلمكم لا ولن يدوم ،

خرج الأحرار بضفة الوفاء للعهد لتعلن الوفاء لغزة ومناضليها وترفض سياسة القمع والحصار والتجويع لمناضلي غزة العزة والعطاء ،

لترسخ جذور الأخوة والترابط بين كل أجزاء الوطن ولتعلن رسالة التمرد علي الظلم ، وتقول كلمتها للأوغاد الذين أعلنوا أنهم يتمنون منع الهواء عن غزة ، وتصرخ بوجوههم كفي فإرادة الشعوب لا لون تُقهر ، والظلم لا ولن يدوم ، ولن تستطيعوا ان تفرقوا بين أبناء الوطن ،

خرج الاوفياء بالضفة الغربية ، ليتحدوا الجلادين وليقولوا لهم أن غزة لا ولن تنكسر ، فواهم من يظن أن غزة وحيدة ، وواهم من ظن أن الأحرار بضفة العز والشموخ قد يتخلوا عن غزة الإباء والثوار والوفاء ،

خرجت الضفة بالحشودات لتُسقط أوهام الحقد الجغرافي الذي أراده الفاسدين وزرعوه بقلوبهم الحاقدة ، لكنهم فشلوا أن يزرعوه بقلوب أحرار الضفة وثوارها ، فنبض قلب الضفة بعشق غزة والوفاء لها ،

خرجت الضفة بالآلاف لتهتف : يا عباس طل وشوف … وهيو الشعب عالمكشوف ، ولتعلوا الحناجر تزلزل أركان الظلم هاتفة : لا للتنسيق الأمني المكشوف ، راح نحكيها لو شو ما صار والتنسيق الأمني عار ،

زاد الحد وطفح الكيل … يا انتفاضة شيلي شيل ، يا للعار ويا للعار باعوا غزة بالدولار ، لو حطو غزة بتابوت شعب غزة ما بموت ،

وارتفع صوت الغضب الثوري بوجوه الطغاة قاطعي الأرزاق ، وانتصرت ضفة الوفاء والتحدي لغزة الثوار والعطاء ، وأسقطت كل أقنعة اللصوص وسماسرة وتجار الوطن ، وكشفت اللثام عن وجوه اللئام ،

صرخت غزة وجعاً وتألمت قهراً وعذابا ، نادت غزة بوجع فلبت ضفة الأحرار النداء وخرجت انتصارا لحقوق غزة وصرخت لا لا لقطع الرواتب ، لا لظلم غزة ، لا للعقوبات ، لا للخصومات ، لا لتجويع المناضلين بغزة ، لا لحرمان أهلنا من حقوقهم ، لا لسرقة غزة ، كفي … كفي ، زاد الحد وطفح الكيل ، وينك وينك يا دلال … حكام السلطة أنذال ،

دوي صوت الحق بالضفة الغربية ليصل لمسامع الطغاة ليزعج طغيانهم ويزلزل أركانهم ، وليعيد وحدة الوطن ، فالضفة وغزة جسد واحد ، وقلب واحد ، ودم واحد ، ستنتصر وحدة الشعب ، ستنتصر إرادة الشعب ، وسيزول كل الطواغيت والفاسدين والمتسلطين ، فلتسقط كل المؤامرات وليحيا الوطن ،

شكرا لكم أهلنا الأحرار الأوفياء بضفتنا الغربية ، شكرا لكم وأنتم تثبتون لكل الطواغيت أن صوت الحق لن يصمت ، وأن الظلم لا ولن يدوم ،

لكم كل التحيات والوفاء إخوتنا وأهلنا بضفتنا الغالية يا من وقفتم ضد الظلم وانتصرتم لغزة ووجعها ،

ولنستمر بالوفاء والتصدي لكل المؤامرات واسقاط الطغاة والانتصار لحقوق شعبنا ،

والله الموفق والمستعان

hazemslama@gmail.com

11-6-2018

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