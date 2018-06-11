كوسرت رسول والسفير الامريكي يشددان على مشاركة كوردية ببغداد بقائمة واحدة

استقبل النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاحد في اربيل السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان رفقة القنصل الامريكي العام في اربيل كين غروس.

وجرى في الاجتماع الذي حضره عضو قيادة الاتحاد الوطني شالاو كوسرت رسول التباحث حول كيفية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ومشاركة القوى والاطراف فيها، وكان الطرفان متفقين على ضرورة ان تتشكل الحكومة بمشاركة جميع المكونات والقوميات والاديان المختلفة وان تكون حكومة الجميع.

كما جرى خلال الاجتماع وبشأن مشاركة الكورد في الحكومة العراقية المقبلة اكد كوسرت رسول والسفير الامريكي على ضرورة مشاركة الكورد كفريق واحد مشترك وبخطة وبرنامج ستراتيجي موحد.

وكانت الاوضاع الداخلية في كوردستان قسما اخر من الاجتماع وبهذا الصدد قال كوسرت رسول علي انه من اجل ان “نستطيع الحصول على اغلبية اصوات اكثر وتقديم خدمة اكبر للشعب الكوردستاني يجب ان كون الكورد موحدين وترك الصراعات الداخلية ووضع المصالح العليا للكورد فوق المصالح الحزبية والشخصية.