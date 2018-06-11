Posted on by

كوسرت رسول والسفير الامريكي يشددان على مشاركة كوردية ببغداد بقائمة واحدة

استقبل النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاحد في اربيل السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان رفقة القنصل الامريكي العام في اربيل كين غروس.
وجرى في الاجتماع الذي حضره عضو قيادة الاتحاد الوطني شالاو كوسرت رسول التباحث حول كيفية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ومشاركة القوى والاطراف فيها، وكان الطرفان متفقين على ضرورة ان تتشكل الحكومة بمشاركة جميع المكونات والقوميات والاديان المختلفة وان تكون حكومة الجميع.
كما جرى خلال الاجتماع وبشأن مشاركة الكورد في الحكومة العراقية المقبلة اكد كوسرت رسول والسفير الامريكي على ضرورة مشاركة الكورد كفريق واحد مشترك وبخطة وبرنامج ستراتيجي موحد.
وكانت الاوضاع الداخلية في كوردستان قسما اخر من الاجتماع وبهذا الصدد قال كوسرت رسول علي انه من اجل ان “نستطيع الحصول على اغلبية اصوات اكثر وتقديم خدمة اكبر للشعب الكوردستاني يجب ان كون الكورد موحدين وترك الصراعات الداخلية ووضع المصالح العليا للكورد فوق المصالح الحزبية والشخصية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close