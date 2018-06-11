(لا تحملون سياسيي العراق.. اكثر من طاقتهم).. (فاعطوا اقصى ما لديهم.. فارحموهم بالسجون)

بسم الله الرحمن الرحيم

نؤكد دائما بان مشكلتنا .. (اننا نحمل هموم السياسيين، وليس السياسيين يحملون همومنا).. عكس الدول الراقية بالعالم التي (السياسيين يحملون هموم الناس.. وليس الناس تحمل هموم السياسيين).. لذلك نجد الوضع يتردى.. و(السياسيين رغم اعترافهم بانهم فشلوا بالصوت والصورة.. يكررون انفسهم بكل انتخابات.. لانهم يجدون هناك شرائح تنتخبهم وتحمل همومهم ومستعدة لحمل السلاح اذا لم يفوزوا، وهناك اجندة اقليمية تجد فشلهم منفعة لدولها.. فتدعمهم وتزجهم مجددا بالعمل السياسي الانتخابي)؟؟

فلماذا بعد ذلك يفكر السياسي ان ينزوي لفشله اذا يجد شرائح تنتخبه.. وهذه ثقافة مريضة تذكرنا بمسرحية (جمال عبد الناصر بعد هزيمته وفشله عام 1967.. يعلن تنحيه عن السلطة، ثم تخرج مظاهرات تطالب ببقاءه رغم فشله)؟؟ رغم علمنا ان هؤلاء المتظاهرين من المنتفعين وانها مظاهرة مصطنعة من النظام الحاكم في مصر نفسه.. ولكن المصيبة اليوم (المسؤول يعلن فشله. .ويعترف بانهم جميعا فاشلين.. ورغم ذلك يجدد نفسه عبر هذه الشرائح التي تنتخبهم)؟

وكذلك ننبه بان الاحزاب والكتل السياسية، العوامل الخارجية ببقاءهم بالعمل السياسي اقوى من العامل الداخلي، لذلك نجد المقاطعة وصلت لاكثر من 80% .. ورغم ذلك نجد (تحركات لممثلي دول يتحركون نشاطا بالخضراء وكوردستان وغيرها.. من اجل التنسيق لتشكيل الحكومة.. وكذلك نجد (البرامج الاعلامية السياسية) والقنوات الفضائية والاعلامية مشغولة (بنتائج الانتخابات وليس ما ستنتج نتائج المقاطعة).. والاخطر ان (نتائج الانتخابات هي القنبلة الموقوتة.. بصراع الخاسرين والفائزين.. الذين يملكون الدعم الخارجي واجندات بمفاصل الدولة وشرائح منتفعة من وجودهم، اضافة للمليشيات)..

وندخل بصلب الموضوع:

يقول احد المحكومين.. بعد اعتقاله.. انه وصل به الحال يريد احد ان يوقفه عن اقتراف جرائمه سواء ان يقتله او يعتقله.. لانه ادرك سوء اعماله.. ولكن لم يكن يستطيع التوقف عن اقتراف الجرائم.. لانه ادمن على ذلك.

واخر من عناصر جيش مهدي.. خلال الحرب الطائفية.. كان قبل انضمانه للمليشيات شابا وديعا.. ولكن اصبح من (الصكاكة) المحترفين.. فوصل به الحال انه لا يستطيع النوم الا اذا قتل مجموعة من الاشخاص.. فكان يمر يوميا على المراكز التي يتم بها اعدامات على الهوية.. من اجل ممارسة هوياته بالقتل.. وكان ايضا يتمنى لو احد يوقفه او يقتله.. لانه لا يستطيع الا ان يقتل الانفس.. ونفس الظاهرة تنطبق بشكل اخطر على (المسلحين السنة) الذين كانوا يذبحون ويرون الدماء تسال.. فادمنوا ايضا الذبح والقتل..

مختصر القول ان سياسيي بغداد ادمنوا السرقة والنهب المنظم .. المشرع بشرائع يصدرها هؤلاء البرلمانيين السياسيين انفسهم.. ليس فقط مخصصات ورواتب ضخمة وارتال الحمايات والسيارات المصفحة وتوزيع الكعكة العراقية فيما بينهم واحزابهم واجنداتهم الخارجية، ولكن ايضا بتشريع العفو عن الفاسدين، وليس هذا فحسب بل شرعوا السماح للفاسد ان يدخل الانتخابات رغم فساده..

ونعطي مثال نوري المالكي الجميع علم بانه عندما دخل العراق بعد عام 2003 كان اقصى ما يتمناه ان يكون (معاون مدير عام او مدير عام) في تربية طويرج.. مسقط راسه.. وفي زمن الفلتة (الفالتوا).. السياسية، اصبح بقدرة قادر رئيس للوزراء.. ليبدد 1000 مليار دولار.. ويسلم العراق ثلثه لداعش، وسوء خدمات ووضع امني مزري وفساد مالي واداري مهول، وهيمنة كاملة للاجندة الايرانية على العراق، والمضحك انه (فاز.. لاضعافه بمرحلة ما بصولة الفرسان مليشة جيش مهدي).. وختم حكمه بتشريع (100 مليشية) باسم الحشد .. ؟؟ هذه المليشيات المنفلتة بسلاحها وعناصرها ومخازن اسلحتها التي اصبحت قنابل ابادة جماعية كما حصل في انفجار مخازن سلاح هذه المليشيات في العبيدي ومدينة الثورة وغيرها..

توضيح:

.. (نؤكد بان السياسي الفاشل عندما يستلم السلطة وهو يدرك بانه غير قادر على تحملها..ورغم ذلك يستلمها ويؤدي ذلك للفشل بالمنصب وتبديد الاموال وضياع مستقبل الاجيال) فهو يستحق اقصى العقوبات حاله حال اي مجرم..

ونشير بان الافضل لو (يدير العراق ستة عوائل حاكمة متنفذة.. كالصدر والحكيم وال الطالباني وال البرزاني والمالكي والعامري وال النجيفي).. بدل صرف اموال طائلة على انتخابات واجهزة الكترونية .. معروفة النتائج مسبقا.. عبر التزوير والصنمية وسطوة المليشيات والاحزاب المتنفذة على مفاصل الدولة الامنية والعسكرية والسياسية والمدنية.. وبدعم دول اقليمية اثبتت عدم توانيها بحرق ما تبقى من العراق من اجل مصالحها القومية العليا.

من كل ذلك لا حل الا وصاية دولية على العراق، (تدويل القضية العراقية).. وتخليص العراق من هذه العوائل الحاكمة النتنة.. والاحزاب والقوى السياسية الفاشلة العميلة البائسة..

والوصاية الدولية ضرورة من اجل تنفيذ:

1. تدويل قضية الفساد بالعراق من خلال (تاسيس محكمة دولية شبيه بمحكمة لاهاي) ولكن هذه المرة لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري بالعراق منذ عام 2003 واحالتهم للمحاكم الدولية عبر هذه المحكمة.

2. تاسيس مؤسسة دولية تتعاقد مع شركات عالمية لاسترداد الاموال العراقية المهربة واموال الفساد المالي والاداري .. واعادتها لحساب خاص باعادة الاعمار بمنطقة العراق.

3. فدرلة العراق لثلاث اقاليم فدرالية ليحكم كل مكون نفسه بنفسه بعيدا عن مخاوفه من المكونات الاخرى.. واهمها اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.

4. تفعيل قانون الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية.. لكل القوى والمليشيات التي تجهر بولاءها لزعيم اجنبي ونظام اجنبي.. وتزج خيرة شباب العراق بالمستنقعات الخارجية.

5. كسر شوكة المليشيات والجماعات المسلحة الاخرى.. وتاسيس محكمة دولية لاجتاثهم وقوة دولية لاستاصالهم.

6. اصدار قانون صارم للانتخابات العراقية وحضر اي حزب او تنظيم ذي افكار شمولية خارج الحدود، وكذلك معرفة مصادر دخلها المالي..

7. رفض جعل العراق ساحة او جبهة لتصفي حسابات دولية واقليمية. بوضع قوانين دولية صارمة ضد اي جماعة تحاول زج العراق باي مستنقع خارجي.

8. ارجاع نفوذ ايران ودول الجوار لخارج الحدود العراق.. وحضر اي نفوذ لاجندة دولية بالعراق.

9. حصر العقود الخاصة بالاعمار والبناء بالعراق بالشركات العالمية المتقدمة حصرا باوربا الغربية وامريكا واليابان.. ومنع اي عقود مع دول العالم الثالث ودول الجوار المتخلفة.

ما سبق بعض من فيض..

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم