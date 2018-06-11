نداء مستعجل الى السيدين وزير الكهرباء وأمينة بغداد..إنقطاعات كهرباء وماء الميكانيك بلغت حدودا مرعبة!!

حامد شهاب

نتوجه بمناشدتنا المستعجلة ، نحن أهالي منطقة الدورة حي الميكانيك محلة 836 وبخاصة زقاق 7 ، الى السيد وزير الكهرباء المحترم والى السيدة أمينة بغداد ودائرة إسالة ماء بغداد، بعد ان بلغت ساعات انقطاع الكهرباء الوطنية ومياه الاسالة لأكثر من سبع ساعات للكهرباء و22 ساعة لماء الإسالة ، خلال الأيام الثلاثة الماضية أي ساعة توليد كهرباء كل سبع ساعات، بعد ان كانت ساعات التجهيز من 4 – 5 ساعات مقابل ساعة واحدة، والماء يأتي لساعتين من 4 – 6 فجرا فقط..أما في النهار وحتى بعد منتصف الليل ، فلن تجد ماء على الاطلاق!!

إن محنة مواطني حي الميكانيك لم تتوقف منذ اكثر من سنتين من الماء والكهرباء، وراحت تؤرقان اهالي هذا الحي وتحرقان اعصابهما ، ولم تجد مناشداتنا طيلة سنتين مضت اية استجابة، وقد مر علينا شهر رمضان المبارك هذا العام وقد عانينا الأمرين من انقطاعات طويلة لساعات تجهيز الطاقة الكهربائية قياسا الى مناطق اخرى قريبة، إذ لايعقل ان تتم معاملة مواطني محلة 836 على انهم ليسوا عراقيين او من كوكب آخر ، وكلهم أمل ان يلتفت كل من السيد وزير الكهرباء ومدير عام اسالة ماء بغداد والسيدة الأمينة لايجاد حلول تنصف أهالي حي الميكانيك زقاق 7 من تلك الانقطاعات..ويشكل انقطاعات الماء طيلة 20 – 22 ساعة في اليوم في الاسبوع الاخير من شهر رمضان حالة مزرية عانت منها العوائل العراقية في هذا الحي الذي أكاد اطلق عليه بـ (الحي المظلوم) أو ( الحي المنكوب).. فلا الكهرباء الوطنية ترحمنا ولا اسالة الماء تجد حلولا لاختفاء مياه الاسالة عن زقاق 7 ، واهالي الزقاق يتضورون عطشا وظلاما وحتى المولدة الاهلية تعطلت من كثرة ساعات عملها ، اذ كان الرجل يشغلها لاربع ساعات ويطفئها ساعة وبعد ان تعطلت المولدة الاهلية بقينا في أسوأ حال ونلطم اقدارنا لأن احوال مواطنينا في الشهر الفضيل وصلت الى حدود مزرية بل مرعبة، ولن يقلها احد، بل ان الامر وصل حد اعلان الحرب على هذا الحي المسكين والمبتلى بانقطاعات الماء والكهرباء!! والعيد على الأبواب ولا ندري كيف نقضي هذا العيد في ظل تلك الحرب الشعواء علينا ..ونحن نردد : بأي حال عدت ياعيد!!

نكرر مناشدتنا المستعجلة الى السيد وزير الكهرباء وأمينة بغداد ومدير اسالتها ان يجدوا لنا حلا مستعجلا لتلك الازمات التي استفحلت لسنوات ويتحركون بجدية هذه المرة لاسعاف مواطني حي الميكانيك ، إذ يعد هذا العام وهذا الشهر هو الأسوا في كل ساعات تجهيز الماء والكهرباء على الاطلاق!!