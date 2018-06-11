نيويورك تايمز: تعتيم المفوضيّة على إجراءاتها بشأن الطعون يطيح مجلس المفوّضين

ترجمة/ حامد أحمد

استناداً لبيان مجلس القضاء الأعلى العراقي فإن هيئة قضائية عراقية ستشرف على إعادة الفرز اليدوي لصناديق اقتراع انتخابات الشهر الماضي، حيث أن تصاعد الشكاوي بوجود تزوير مع الانتقاد الموجّه لمفوضية الانتخابات في العراق يهددان بتقويض شرعية التصويت الذي تعرّض لطعون كثيرة.

إعلان مجلس القضاء الأعلى جاء رداً على تصويت ذي مسحة سياسية غير اعتيادية في البرلمان الاربعاء طالب فيه برلمانيون، كثير منهم خاسرون مقاعدهم، بتعديل قانون الانتخابات للمطالبة بإعادة فرز يدوي تشرف عليه هيئة من القضاة.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات أطلق سياسيون كمّاً هائلاً من الشكاوى بخصوص حالات تزوير في حساب الأصوات كان أغلبها من دون الاستشهاد بأي دليل وكانت هناك مطالب تنافسية بمعالجة هذه الخروق.

تصويت البرلمان وما حصل بعده أوضح خيبة أمل مكبوتة بين أحزاب سياسية عراقية والمجتمع الدولي تجاه أداء مفوضية الانتخابات.

ورغم ذلك فإن نتائج الانتخابات التي أعلنت فوز قائمة سائرون أولاً ثم قائمة الفتح وبعدها قائمة النصر لم يصادق عليها رسمياً بعدُ، وذلك لأنّ البلاد كانت تنتظر من مفوضية الانتخابات التحقيق في ادعاءات بقضايا تزوير منفصلة وورود تقارير عن حدوث عطلات في أجهزة التصويت الإلكتروني.

ومن غير الواضح كيف سيكون تأثير الفرز اليدوي للأصوات على عدد المقاعد، ولكنه سيؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لأسابيع كثيرة أخرى قادمة، فضلا عن ترسيخ الرأي بأنّ العملية السياسية في العراق مشوبة بالفساد.

وكشف الانتخاب عن تدنٍّ غير مسبوق في عدد المقترعين الذي لم يزد على 45%، عاكساً بذلك الاشمئزاز المنتشر بين العراقيين من قادتهم السياسيين. جـــــــزء من هذه النظرة المنتشرة يعود للطريقة التي تتعـــــــــامل بها مفوضية الانتخابات مـــــع شكاوى حســــــاب الأصوات.

المفوضية المشكلة من تكنوقراط مستقلين وممثلين عن أحزاب سياسية قد عملت بتعتيم إعلامي، رافضة تفسير أية ادعاءات ستقوم بالتحقيق فيها أو أي معيار سيتبعونه في مراجعتهم للنتائج.

وفي الوقت نفسه فإن أعضاء المفوضية أنفسهم قد ساهموا في إثارة الجدل. ففي الايام التي تلت التصويت أعلنت المفوضية كذباً بأنّ قسماً من موظفيها قد تم احتجازهم من قبل مسلحين في محافظة كركوك حيث كان حساب الأصوات فيها أصلاً قيد المراجعة. هذا البيان ساهم بزيادة حدة التوتر الامني والسياسي المتفاقم أصلا في المنطقة.

وبعد ذلك مباشرة أصدر الممثل الأعلى لمنظمة الأمم المتحدة في العراق مناشدة عامة يدعو فيها إجراء تحقيق مهني وسريع بشكاوى التزوير.

زاد الجدل من حدته هذا الاسبوع عندما أعلنت المفوضية إلغاءها أصوات 1021 محطة اقتراع في أنحاء البلاد وكذلك صناديق تصويت الخارج، ولم تقل المفوضية لماذا ألغيت الاصوات، وأي معيار اتبعته لاتخاذ هذا الإجراء.

غالبية شكاوى التلاعب جاءت من مناطق إقليم كردستان ومن بعض المناطق التي ماتزال تصارع الوضع الامني بعد خروج مسلحي داعش منها.

يوم الأربعاء صوّت البرلمان على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي دعا فيه الى تنحية مفوضية الانتخابات واستبدالها بمجموعة من القضاة للإشراف على إعادة فرز الاصوات.

كثير من المشرعين الذين أيدوا التعديلات، بضمنهم قادة كبار، عبروا عن مخاوف جديدة بخصوص تضاربات بالمصالح.

ومع إعلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الخميس المؤلف من قضاة يبحثون بالامور القانونية ودخوله حيز التنفيذ قال بأنه سيلتزم بالقانون المعدّل الجديد.وأعرب متحدث من المجلس عن وعده بأن القضاة سينجزون المهمة بطريقة عادلة وحيادية.

عن: نيويورك تايمز