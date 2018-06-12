إغلاق 35 معملا لإنتاج الماء الصافي (RO) في بغداد

بسبب مخالفتها الضوابط

بغداد / حيدر العذاري

اغلقت امانة بغداد 35 معملا لانتاج وتصفية مياه الشرب (RO) غير المجازة، بسبب مخالفتها التعليمات والضوابط النافذة والتجاوز على الممتلكات العامة.

واوضح مدير اعلام دائرة ماء بغداد مصطفى الربيعي في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان الدوائر البلدية الـ 14 وخلال حملاتها التفقدية، اتمت اعمال فحص عدد من معامل انتاج الماء والتصفية (RO) غير المجازة التي تفتقر الى الرخص الصحية وانتشرت بشكل كبير في الآونة الاخيرة في عموم مناطق العاصمة بغداد.

واضاف انه ووفقا لذلك، فقد تم اغلاق 35 معملا لانتاج وتصفية مياه الشرب (RO) غير المجازة والمخالفة لضوابط انتاج الماء الصافي، لافتا الى ان الاجراء يهدف الى حماية المواطن من استخدام الماء غير الصالح للشرب، مؤكدا انها تقلل من الحصة المائية للمحلات السكنية الى جانب إلحاقها أضرارا بشبكات الماء الصافي، ما يؤثر في نوعية الماء المنتج.

وبين الربيعي ان تلك المعامل لم تتوافر فيها مواصفات انتاج الماء الصافي الذي يخضع لاختبارات يومية من قبل الفرق الجوالة المنتشرة في عموم العاصمة، مشيرا الى ان الحملات التي تنفذها الدوائر البلدية تضمنت ايضاً ازالة مواقع غسل السيارات كونها تهدر الماء الصافي.