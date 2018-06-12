الأمم المتحدة توجه نداء “على وجه السرعة” للعراق

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، اليوم الاثنين، الهيئات المسؤولة عن إدارة الانتخابات في العراق إلى فتح تحقيقٍ، على وجه السرعة، في جميع الشكاوى المتعلقة بالتزوير والخروقات الانتخابية، والفصل فيها بشفافية تامة من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، تماشياً مع قوانين العراق ودستوره.

وذكر بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق انه يناشد جميع الجهات السياسية الفاعلة ومؤيديها إلى التمسك بدواعي السلام، ومواصلة الالتزام بحلّ أي نزاعات انتخابية عبر القنوات القانونية، ويهيب بجميع القادة والكيانات الدستورية والسياسية للعمل معاً دعماً للإجراءات المتبعة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، بغية تعزيز العمليتين الانتخابية والسياسية.

وحث البيان، الحكومة وقوات الأمن وهيئات الإدارة الانتخابية إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتأمين المواد الانتخابية، لاسيما في ضوء حادث الحريق الذي وقع مؤخراً ملحقاً الضرر بعدد من المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات.

وتابع البيان ان “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقف على أهبة الاستعداد لإتاحة وتقديم مزيد من المساعدة والمشورة الفنية إلى الهيئات الانتخابية، متى ما طلب منها ذلك”.