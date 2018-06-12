البرلمان يدرس استضافة العبادي والاعرجي بحثا عن ضمانات

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران اليوم الاثنين عن تداول النواب استضافة رئيس الحكومة ووزير الداخلية.

وقال توران “هناك فكرة لاستضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الاعرجي في البرلمان لاخذ ضمانات عن حماية صناديق الاقتراع من العبث والحريق وعدم تكرار ما حصل لكن هذا التوجه لم يصل حتى الان الى قرار”.

وتابع “ربما قد ننتظر لحين انتهاء التحقيقات بهذا الشأن لمعرفة ومناقشة المسؤولين عن مجريات الامور”.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في وقت سابق من الاثنين، إن المحكمة الاتحادية العراقية فقط، وليس أي كيان آخر، هي من يمكنها اتخاذ قرار بشأن إعادة الانتخابات البرلمانية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، أمس الأحد، أن بعد احتراق صناديق الاقتراع في جانب الرصافة، أن أي إجراء بشأن إلغاء الانتخابات من عدمه بات في ملعب المحكمة الاتحادية.

وشبت حرائق، في مخازن وزارة التجارة ببغداد ظهر اليوم الأحد، التي كانت تحتوي على صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار الماضي.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد دعا، عقب الحرائق التي اشتعلت بالعشرات من صناديق الاقتراع، بوجوب إعادة الانتخابات النيابية.