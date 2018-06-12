الديمقراطي الكوردستاني يقدم شكوى لدى المحكمة الاتحادية

اعلنت مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، تقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية حول قرار مجلس النواب العراقي، بشأن تعديل قانون الانتخابات.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن مدير مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خسرو كوران قوله ان “احتراق صناديق الاقتراع في بغداد، مؤشر خطير على الجميع التحسب لاي مستجدات”، موضحا ان “ما حصل في بغداد لن يحصل في الاقليم”.

واضاف ان “الحزب قدم شكوى للمحكمة الاتحادية حول تعديل قانون الانتخابات”، مشيرا الى ان “قرار مجلس النواب غير قانوني، ولا يحق للمجلس الغاء اصوات الناخبين”.

وقرر البرلمان العراقي، في وقت سابق، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.