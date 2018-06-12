الصدر يدعو العراقيين إلى التوحُّد بدل “حرق الصناديق”

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فجر الإثنين، العراقيين إلى التوحد بدلاً من حرق صناديق الاقتراع أو السعي لإعادة الانتخابات التي فازت فيها كتلته في 12 أيار الماضي.

وكتب الصدر في مقال نشره على موقعه على الإنترنت بعد يوم من اندلاع حريق في مخزن لصناديق الاقتراع:”كفاكم صراعاً من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ والسلطة والحكم”.

وكتب الصدر يقول:”أما آن الأوان لأن نقف صفاً من أجل البناء والإعمار بدل أن نحرق صناديق الاقتراع أو نعيد الانتخابات من (أجل) مقعد أو اثنين؟”.

وأضاف”أما آن الأوان لأن ننزع السلاح ونسلمه بيد الدولة بدل أن نخزنه في المساجد والحسينيات فينفجر ويحصد أرواح الأبرياء”؟

وتابع:”أما آن الاوان لأن نحرص على أموالنا وحقوقنا ونقوم بواجباتنا إزاء الوطن، وحب الوطن من الإيمان؟.. الى متى يبقى العراق في قعر الخوف ونقص الاموال والانفس؟.. الى متى يبقى البعض خاضعا ذليلا أمام إرادة الاجنبي ومن هم خلف الحدود. آه يا عراق أمنيتي أن أراك سالماً منعماً غانماً مكرماً.. هل أراك؟!”.

وكتب أيضا:”يا ليت العراق يعود يوما فأخبره بما فعل الفساد. يا ليت العراق يعود يوماً فأخبره بما فعل الاحتلال والإرهاب”.

وعاد الصدر إلى مهاجمة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو رئيس الوزراء السابق الذي أنهى ولايتيه باحتلال داعش لثلث أراضي العراق، قائلاً:”عراق كنت له معيناً فأعانني بعد الله فانتصر الإصلاح.. فهذه إرادة شعب، لكن لا أن تكون كما أرادها بائعو ثلثي العراق بداية لحرب أهلية.. كلاً لن أكون طرفاً بها فقد قلتها: خذوا المناصب والمكاسب وخلّوا لي الوطن.. لن أبيع الوطن من أجل المقاعد ولن أبيع الشعب من أجل السلطة، فالعراق يهمني وأما المناصب فهي عندي أهون من عفطة عنز”.

لكنّ أحد مساعدي الصدر عبّر عن مخاوف من محاولة بعض الأطراف إفساد النصر الذي حققته القائمة.

وقال ضياء الأسدي، إن الحريق مؤامرة تهدف لفرض إعادة الانتخابات أو إخفاء حالات التلاعب.

وأضاف على تويتر”من عمد إلى إحراق أجهزة التحقق وأماكن تواجد بيانات الانتخابات يهدف إلى أمرين: إما إلغاء الانتخابات أو إتلاف بطاقات الحشو التي عُدّت ضمن نتائج الانتخابات”.