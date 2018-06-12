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العامري بعد لقائه السفير التركي: تم طمأنتنا ببذل تركيا جهدهم لحل موضوع المياه

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، انه بحثنا مع السفير التركي في بغداد موضوع المياه، فيما اعرب عن امله ان يستمر التعاون بين تركيا والعراق.

وقال العامري على هامش لقائه السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، “اننا بحثنا مع السفير التركي مواضيع متعددة منها امنية والتي تخص تركيا والعراق، والمياه التي تشكل قلقا لدى الكثير من العراقيين”، مبينا ان “السفير طمأننا انهم سيبذلون قصار جهدهم حتى لا يعاني العراق من مشكلة المياه”.

واضاف “اننا نشكر تركيا على هذا الموقف”، معربا عن امله ان “يستمر التعاون بين العراق وتركيا، بل نتطلع الى تطوير هذه العلاقة في الحكومة القادمة”.

من جانبه، اكد السفير التركي في العراق فاتح يلدز، ان “تعليمات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تضمنت اطلاق المياه الى الجانب العراقي”، لافتا الى “اننا ندعو الشعب العراقي الى الاطمأنان بهذا الجانب”.

وتابع ان “تركيا ستقف الى جانب العراقيين كما وقفت بجانبه في اصعب الاوقات”.

واعلنت تركيا، في 7 حزيران الحالي، عن تأجيل ملء سد اليسو الى تموز المقبل، فيما اكدت ان سد اليسو اقيم بهدف توليد الطاقة.

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