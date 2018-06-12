“العصائب” تعلن موقفها من إعادة الانتخابات.. و”سائرون” تطالب بالحفاظ على المخرجات

اعتبرت كتلة “عصائب اهل الحق” المنضوية في تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري يوم الاثنين الدعوات تطالب بإعادة الانتخابات انه امر” شبه مستحيل”.

وقال المتحدث باسم الكتلة نعيم العبودي انه “لا يمكن اعادة الانتخابات بسبب الاجراءات القانونية والدستورية وكذلك هناك ارادة ناخبين واصواتهم لا يمكن ضياعها”، مبينا انه “كان هناك اخطاء فيجب ان تعالج دون اللجوء الى الغاء الانتخابات”.

واضاف انه “سوف نسعى مع الكتل السياسية الاخرى بان يجب ان تكون المحكمة الاتحادية والاجراءات القانونية هي الحكم والفيصل بين الفرقاء بالتالي نحن مع الدستور ولا نريد ان نقفز على نتائج الانتخابات”.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري قد اصدر بيانا طالب فيه اعادة الانتخابات عقب حادثة احتراق صناديق ومعدات الاقتراع كانت مخزنة في مركزا تابع لمفوضية الانتخابات منتصف امس الاحد.

من جهته أكد تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاثنين أن عملية حرق الصناديق في المخازن المستأجرة من قبل المفوضية وبصرف النظر عن الأسباب والمسببات فإنه عمل مستنكر ويقدح بإصل العملية الانتخابية التي جرت الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم التحالف قحطان الجبوري في بيان له إن ” عملية حرق الصناديق تعطي رسالة خاطئة بشأن مسيرتنا الديمقراطية خصوصا وأننا نسعى لبناء تجربة ديمقراطية ذات بعد إصلاحي تنتج عنها حكومة أبوية شاملة لكل أبناء الشعب العراقي من كل القوميات والأديان والمذاهب”.

ودعا الجبوري إلى ” ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشفاف فيما حصل وتقديم الجناة إلى العدالة لكي ينالوا جزاءهم العادل كما ندعو الحكومة إلى القيام بواجباتها في حماية مخرجات العملية الانتخابية حتى لانمنح من يريدون خلط الأوراق فرصة لكي يعبثوا بأمن الوطن والمواطن “.