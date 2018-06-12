اللجنة الاتحادية لمنطقة صيدا والمكتب الحركي للمهندسين في منطقة صيدا يقيمون افطارهم السنوي الرمضاني في المنتدى الثقافي – صيدا

خاص وكالة الشعلة الدولية للأنباء – صيدا – لبنان

اقام الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين فرع لبنان – اللجنة الاتحادية لمنطقة صيدا وبالتعاون مع المكتب الحركي للمهندسين في منطقة صيدا حفل الإفطار السنوي مساء اليوم الاثنين الموافق 26 رمضان في المنتدى الثقافي قرب مستشفى الهمشري

وقد حضر الافطار رئيس الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين – فرع لبنان ، ومسؤول المكتب الحركي للمهندسين في لبنان المهندس منعم عوض والعديد من المهندسين والمهندسات وعدد من الاعلاميين والضيوف الكرام .

وقد كان الافطار فرصة جميلة وهامة لتلاقي المهندسين مع بعضهم ، من اجل تبادل التبريكات لمناسبة شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر السعيد اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وكانت ايضا فرصة حركية و نقابية للمهندس منعم عوض للتاكيد على الزملاء المهندسين بالتواصل المستمر مع بعضهم البعض وباستمرار لمواكبة كل انشطة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح ، المناهضة للاحتلال الاسرائيلي والتسلط الامريكي خصوصا في ظل تكتم عربي ودولي واضح على طغيان المحتل الاسرائيلي .

من جهته اكد المهندس عاطف عيسى ، رئيس اللجنة الاتحادية لمنطقة صيدا على اهمية العمل الهندسي الفلسطيني في صيدا وفي لبنان عموما ، دعما لصمود اهلنا في مخيمات لبنان وفي فلسطين . وقد اكد الجميع على ضرورة اعمل لقاءات تضامنية موسعة و شاملة في كل لبنان دعما لصمود اهلنا في القدس المحتلة و في كل فلسطين ،ورفضا لتعسف الادارة الامريكية بحق اهلنا في الوطن و في الشتات .هذا والله ولي التوفيق