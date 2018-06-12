انفجار عبوات وسقوط قذائف هاون في قواطع جنوب غرب كركوك

افاد مصدر في الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوات وسقوط قذائف هاون على قواطع في جنوب غرب كركوك.

وقال المصدر لـ”الغد برس”، انه “انفجرت عبوة ناسفة على دورية تابعة للشرطة الاتحادية داخل قضاء الحويجة في الساعة ١١:٥٠ مساء الاثنين أسفرت عن اضرار بالعجلة ومصابين”.

واضاف ان “في الساعة ١١:٥٥ مساء الاثنين سقطت هاونات وقذائف عدد من ٨ ــ ١٠ على اطراف مركز شرطة قرية تل الذهب التابعة لقضاء الحويجة اسفرت عن اصابة منتسب الحشد العشائري”.

واوضح المصدر ان “منتسب في شرطة طوارئ النفط أصيب بجروح بانفجار عبوة ناسفة في الساعة ١٢:٠٥ من صباح يوم الثلاثاء وتم نقله الى مستشفى أزادي العام وهو من اهالي بغداد”.