بارزاني لسيليمان: نقبل بكل اجراءات المفوضية.. الا الغاء هاتين الشريحتين

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، موافقته على اجراءات العملية الانتخابية، باستثناء الغاء أصوات البيشمركة والنازحين الايزيديين.

واستقبل بارزاني في صلاح الدين، اليوم الاثنين، دوكلاس سليمان السفير الأمريكي في العراق والوفد المرافق له.

في بداية اللقاء، هنأ السفير الأمريكي في العراق بارزاني بمناسبة فوز قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إنتخابات مجلس النواب العراقي، مؤكداً على دوره وإقليم كوردستان في العملية السياسية وفي مرحلة ما بعد الإنتخابات، كما أعرب عن رغبة بلاده في أن يكون الإقليم قوياً ليكون له دور فاعل في العملية السياسية في العراق.

كما تبادل الجانبان الآراء حيال المستجدات السياسية والمعادلات السياسية الجديدة في العراق في مرحلة ما بعد الإنتخابات والجهود التي تبذل من أجل تشكيل الحكومة.

من جانبه أكد بارزاني على أن “الأولية لدى إقليم كوردستان، وأن الذي يجب مراعاته من قبل كافة الأطراف، هو الإلتزام بمبادىء الشراكة والتوافق والتوازن في مجالات الحكم المختلفة، وفي ظل تلك المبادىء الثلاثة يجب أن يتم عقد الإتفاقات الواضحة المتعلقة بالمواضيع والمشكلات والحكومة الجديدة في العراق”.

وبخصوص عملية الإنتخابات ونتائجها، أبلغ بارزاني الوفد الضيف، أن لديه الكثير من الملاحظات على أداء المفوضية وإدارة العملية الإنتخابية والتلاعب بالنتائج والتزوير فيها، كما ذكر أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليس لديه ممثل في مفوضية الإنتخابات العراقية التي عمدت الى أبطال عدد كبير من أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبالذات أصوات النازحين في المخيمات وأصوات الإخوات والإخوة الإيزيديين بهدف منع الحزب من تبوء المرتبة الاولى في محافظة نينوى، والتي في الحقيقة هو الأول فيها”.

وتابع انه “من أجل إزالة الشكوك ونزاهة العملية الإنتخابية وافق الحزب الديمقراطي الكوردستاني على كافة الإجراءات، سواء عد الأصوات أو متابعة الإعتراضات في كافة المناطق حتى لو وصل الأمر الى إعادة الإنتخابات”، مستدركاً ان “محاولة التلاعب بالنتائج، والغاء أصوات البيشمركة أمور غير مقبولة ولا يمكن أن تقبل أبداً، لأنها ظلم بحق البيشمركة الذين دافعوا عن بلدهم، ولأن كل الأطراف مديونين لهم، فلماذا يجب أن يظلموا ويلغى أصواتهم بهدف سياسي ودون سبب؟”

وأشار بارزاني الى أن العمل من أجل إلغاء أصوات البيشمركة بادرة خطيرة وقرار يهدف الى إلغاء مستقبل ومصير كوردستان، لذلك نقف بشدة ضد هذا القرار الظالم”.

وقرر البرلمان العراقي، في وقت سابق، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.