جاسمية تحرك كلب ابو جاسم : تخسر ما تخسر بالجير

مشهد تمثيلي

– يبين اليوم جاسمية ما عاجبج الوضع!

* يا وضع … اشو الدنيا مكلوبة !

– هم كلبتيها .. شنو ..شصاير .. قابل مراكبج غركانة !

* مراكبي .. ها .. ليش مو صوتك الانتخابي … اشو مغلس ؟

– كافي بسامير جاسمية .. عليمن مغلس .. هي شجم صندوك وشجم جهاز احتركن .

* لا بالله .. شجم صندوك .. اي .. هنيالها لامك .. مخازن المفوضية كلها احتركت.

– لا .. خبرني ( مجلوب السلف ) كال شجم صندوك واجهزة احتركن و مو مشكلة .

* هم اجينه على مجلوب السلف صويحبك .. مو خسر بالانتخابات بعد شنو لازك بالمفوضية .

– شمالج… يا جاسمية .. مجلوب يكول راح يصير الحساب من جديد وعلى الاكثر اله نصيب .

* يعني نعالك التسكام راح يصير مال وتستلمه راس الشهر .

– الله واكبر عليج .. ما تجوزين من النعال التسكام .. عمي بطلت ما اريد لا نعال ولا بشت .

* اذا ما تريد النعال ..جا ليش جايب لي بشارة مجلوب وتكول راح يصير له نصيب بالحسابات الجديدة .

– هسه انت اصبري علـيّه ….انطيني فـنـتـك .. تشوفين شلون راح اصير حماية لمجلوب من يصير نايب .

* ها .. هسة بينت النية الكشره .. مو بلاش .. رايح ويه مجلوب وجاي ويه مجلوب .

– يعني .. انت ما تفرحين من يصير النا ضلع بالحكومة .. اشتريلج عبايه وجرغد بريسم ..واخليج تمشين عالمودة .

* ليش يابه شفتني .. اني ابيع صوتي علمود جرغد بريسم .. والله لو ميت جرغد .. وحتى لو يصير الحساب

من جده وجديد للانتخابات صويحبك ما يطلع له سهم .

– فال الله ولا فالج .. انتي ليش عريضي بكل شي .. مجلوب هم صديجنا وهم من عشيرتنا .

* ما يفيدك هذا الحجي .. ماطوله ما يمشي عدل .. ويفرهد مال الله وعباده .. ما ينجح لا بالانتخابات ولا بالدنيا ولا بالاخرة .

– جاسمية .. بالدنيا افتهمنا .. لاجن بالاخرة شلون تحكمين على الرجال .. قابل انتي جايبه خبر من رب العالمين.

* لا .. لا خبر لا جفيه لا شربت .. صويحبك ما يربح لو تطلع نخله براسه .

– لا .. هضيمة يخسر ، واذا خسر احنا هم راح نخسر وياه .

* ابو جاسم .. لا تكول احنا .. كول انا اخسر نعال التسكام .

– هاي شلون طلابه .. ابتليت على عمري وخليتج تعرفين سري . آخ مني .. ما اجوز .. اعمه كلب .

* اكلك ابو جاسم سالفة صويحبك والخسارة مثل سالفة عبود الكرخي ومحمد الكبنجي .

– هاي السالفة شنو النوب .. اشوف كمتي تشمرين بعيد .. شجابج على عبود الكرخي … صاير حجيج تكرزل .

* اي مو عبود الكرخي اتشارك ويه محمد الكنجي بتجارة الشعير ، اشتروا شعير وباعوه بخسارة .

– هاي شجابها على سالفة مجلوب والانتخابات .

* اي الها رباط لان عبود الكرخي كتب شعر وغناه الكبنجي ، يكول :

من كايلك تشري شعير / تخسر ما تخسر بالجير

شعيرك يخسر يا مصخم / قيمة نصه ما تلزم

انصحتك اترك لا تندم / لو مطرب لو تاجر صير

تخسر ما تخسر بالجير

مؤيد عبد الستار