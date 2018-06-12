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جاسمية تحرك كلب ابو جاسم : تخسر ما تخسر بالجير

مشهد تمثيلي
– يبين اليوم جاسمية ما عاجبج الوضع!
* يا وضع … اشو الدنيا مكلوبة !
– هم كلبتيها .. شنو ..شصاير .. قابل مراكبج غركانة !
* مراكبي .. ها .. ليش مو صوتك الانتخابي … اشو مغلس ؟
– كافي بسامير جاسمية .. عليمن مغلس .. هي شجم صندوك وشجم جهاز احتركن .
* لا بالله .. شجم صندوك .. اي .. هنيالها لامك .. مخازن المفوضية كلها احتركت.
– لا .. خبرني ( مجلوب السلف ) كال شجم صندوك واجهزة احتركن و مو مشكلة .
* هم اجينه على مجلوب السلف صويحبك .. مو خسر بالانتخابات بعد شنو لازك بالمفوضية .
– شمالج… يا جاسمية .. مجلوب يكول راح يصير الحساب من جديد وعلى الاكثر اله نصيب .
* يعني نعالك التسكام راح يصير مال وتستلمه راس الشهر .
– الله واكبر عليج .. ما تجوزين من النعال التسكام .. عمي بطلت ما اريد لا نعال ولا بشت .
* اذا ما تريد النعال ..جا ليش جايب لي بشارة مجلوب وتكول راح يصير له نصيب بالحسابات الجديدة .
– هسه انت اصبري علـيّه ….انطيني فـنـتـك .. تشوفين شلون راح اصير حماية لمجلوب من يصير نايب .
* ها .. هسة بينت النية الكشره .. مو بلاش .. رايح ويه مجلوب وجاي ويه مجلوب .
– يعني .. انت ما تفرحين من يصير النا ضلع بالحكومة .. اشتريلج عبايه وجرغد بريسم ..واخليج تمشين عالمودة .
* ليش يابه شفتني .. اني ابيع صوتي علمود جرغد بريسم .. والله لو ميت جرغد .. وحتى لو يصير الحساب
من جده وجديد للانتخابات صويحبك ما يطلع له سهم .
– فال الله ولا فالج .. انتي ليش عريضي بكل شي .. مجلوب هم صديجنا وهم من عشيرتنا .
* ما يفيدك هذا الحجي .. ماطوله ما يمشي عدل .. ويفرهد مال الله وعباده .. ما ينجح لا بالانتخابات ولا بالدنيا ولا بالاخرة .
– جاسمية .. بالدنيا افتهمنا .. لاجن بالاخرة شلون تحكمين على الرجال .. قابل انتي جايبه خبر من رب العالمين.
* لا .. لا خبر لا جفيه لا شربت .. صويحبك ما يربح لو تطلع نخله براسه .
– لا .. هضيمة يخسر ، واذا خسر احنا هم راح نخسر وياه .
* ابو جاسم .. لا تكول احنا .. كول انا اخسر نعال التسكام .
– هاي شلون طلابه .. ابتليت على عمري وخليتج تعرفين سري . آخ مني .. ما اجوز .. اعمه كلب .
* اكلك ابو جاسم سالفة صويحبك والخسارة مثل سالفة عبود الكرخي ومحمد الكبنجي .
– هاي السالفة شنو النوب .. اشوف كمتي تشمرين بعيد .. شجابج على عبود الكرخي … صاير حجيج تكرزل .
* اي مو عبود الكرخي اتشارك ويه محمد الكنجي بتجارة الشعير ، اشتروا شعير وباعوه بخسارة .
– هاي شجابها على سالفة مجلوب والانتخابات .
* اي الها رباط لان عبود الكرخي كتب شعر وغناه الكبنجي ، يكول :
من كايلك تشري شعير / تخسر ما تخسر بالجير
شعيرك يخسر يا مصخم / قيمة نصه ما تلزم
انصحتك اترك لا تندم / لو مطرب لو تاجر صير
تخسر ما تخسر بالجير
مؤيد عبد الستار

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