داعش يحرق منازل قرية بالكامل جنوب كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان عناصرا من داعش، قاموا بحرق منازل قرية كاملة انتقاما لقتلهم عناصر من التنظيم قبل فترة في كركوك.

وقال المصدر انه “بالساعة ١١ من مساء الاثنين، قام عناصر تابعين لـداعش بحرق منازل قرية (گرحه غازان) بالكامل التابعة لناحية الرشاد جنوب غرب كركوك”.

واوضح بان “العملية جاءت كرد فعل انتقامي على مقتل 4 عناصر من داعش من قبل ابناء القرية قبل فترة قليلة عندما قامو بالتعرض الى القرية”.

هذا ويذكر ان اهالي القرية وعقب تصديهم وقتلهم ٤ عناصر من داعش نزحو الى مدينة كركوك وبقت القرية خالية من السكان .