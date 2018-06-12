صحة الكرخ / اتلاف كميات من اللحوم و مواد التجميل في الكاظمية والمحمودية ضمن حملات خطة الطوارىء لعيد الفطر المبارك

قامت ملاكات شعبة الرقابة الصحية التابعة لقطاعي الكاظمية و المحمودية للرعاية الصحية بحملات اتلاف كميات من اللحوم و مواد التجميل ضمن الخطط الاستباقية ضمن خطة الطوارئ الصحية الخاصة بعيد الفطر المبارك

ذكر ذلك مدير شعبة الاعلام الاستاذ (احمد الحيدري) بناءا على توجيهات مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) على اعداد خطة الطوارىء الصحية الخاصة بعيد الفطر المبارك قامت فرق الرقابة الصحية في قطاع الكاظمية للرعاية الصحية بالتعاون مع مع فريق من قائممقامية الكاظمية و جهاز الامن الوطني و قوة امنية من الشرطة الاتحادية و البلدية باتلاف كميات من اللحوم في اماكن الذبح العشوائي و تم الاتلاف بحضور صاحب العلاقة و اعداد محضر اتلاف رسمي بالاظافة الى مخالفة المخالفين للشروط الصحية

و اضاف الحيدري قامت فرق الرقابة الصحية في قطاع المحمودية بالتعاون مع باتلاف (1300) كغم من مواد التجميل منتهية الصلاحية في منطقة عويريج الصناعية بالتعاون مع مديرية الامن الوطني لقاطع الرشيد و فوج طوارئ بغداد الثاني و تم نقل المواد الى مناطق الطمر الصحي وبعد ان جرد المواد و ارسال نماذج الى المختبرات المعتمدة لغرض مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية و تم اتخاذ الاجراءات القانونية بغلق المخزن حسب المادة 96 من قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981 و تعديلاته من أجل السلامة الصحية لجميع المواطنين خلال ايام عيد الفطر المبارك .

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