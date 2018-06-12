صربي وهولندي.. مرشحان ساخنان لتدريب المنتخب الوطني في كأس آسيا

كشف النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، شرار حيدر، لجنة اختيار المدرب الأجنبي في اتحاد الكرة، وضعت المدربين الصربي وحيد خليلوزيتش والهولندي غوس هيدينك ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني في كأس آسيا 2019.
وقال حيدر في تصريح لبرنامج “الحكم الرابع” إن “اللجنة التي شكلت من قبل اتحاد الكرة مهمتها تحديد مجموعة من المدربين والتفاوض معهم”، مبيناً أن “اللجنة ليست صاحبة القرار النهائي في اختيار مدرب المنتخب الوطني”.
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وأوضح أن “اختيار المدرب هي مهمة المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم، فاللجنة ليس بإمكانها التفاوض واختيار المدرب دون الرجوع للمكتب التنفيذي، شأنها شأن بقية اللجان في الاتحاد”.
وأضاف أن “اللجنة لن تعتمد على السماسرة ووكلاء الأعمال “الايجنت”، فهذه الحلقة دائما ما تعرقل وتؤخر المفاوضات بين الاتحاد والمدرب، لذلك فإن اللجنة ستبذل جهدا وتذهب للتفاوض مباشرة مع المدرب دون أن يدخل الوسيط طرفا في عملية التفاوض”.
وبين نائب اتحاد الكرة، قائلاً: “رغم تأكيد الاتحاد الدولي على ضرورة وجود “الايجنت”، إلا إن التجارب الفاشلة في السابق دفعت الاتحاد إلى الاستغناء عنه لتقليل الجهد والمفاوضات والمال العام”.
وواصل قائلاً: “سنتجه إلى مدارس كروية قريبة ومناسبة للكرة العراقية، إذ يجب ان يقتنع المدرب بالتواجد في بغداد وان يتلاءم مع ظروفنا أي لا تمنعهم سفاراتهم أو وزارات الخارجية الخاصة ببلدانهم عن التواجد بغداد، بالإضافة إلى ذلك يجب تكون المبالغ المادية غير مبالغ فيها في هذا الجانب”.
وعن المدربين المرشحين لقيادة اسود الرافدين، أكد حيدر بالقول: “من ضمن الخيارات المرشحة لتدريب المنتخب الوطني هو مدرب اليابان السابق، الصربي وحيد خليلوزيتش ومدرب كوريا الجنوبية السابق، الهولندي غوس هيدينك”.