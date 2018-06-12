في سبعينات ألقرن ألماضي ؛كانت أذاعة بغداد ؛تقدم برنامج عنوانه {قل ولاتقل } للموسوعي ألفاضل د.مصطفى جواد رحمه ألله ؛وكان من أعلام ألأدب والتاريخ في تلك ألحقبة ؛وكان لي ألشرف أن تعرفت عليه عندما كنت معيدا في كلية ألتربية ؛جامعة بغداد في ألوزيريه ؛حيث كان يدرس في كلية ألأداب ؛فعندما ينتهي ألدوام ؛كان ينتظر سيارات ألأمانة {ألباصات ألحكومية }؛وكنت أقف بالأنتظار ؛فسمعته يقول {قتلتني رقم سابعة ؛ماأتت يوما بسرعة } فسألته من هي رقم سبعة ؛فأجابني سيارة ألمصلحة ؛لأنها لاتلتزم بالمواعيد؛ومما أتذكره عنه ؛قال لي مرة ؛في أحد أيام ألشتاء ألباردة ؛لم أستطع ألأنتظار ؛فركبت تكسي؛فتح ألسائق ألراديو؛معلنا موعد برنامج قل ولا تقل ؛واذا بالسائق يغلق ألراديو قائلا{ هم هذا ألحيوان ينعق ؛ميذعونه أغاني داخل حسن أو حضيري أبوعزيز!!} ؛وعندما وصلت ألى بيتي دفعت له درهم ؛وأعطيته درهم أخر ؛وقلت له هذا من ألحيوان ؛سكت ولم يجب ؟؟.ذكر لي صباغ ألأحذية ألذي يتنقل مابين كلية ألتربية وألأداب ؛أنه كان يصبغ حذاء د.مصطفى جواد ؛وكان يستأنس بنكاته ؛ولم ينتبه أنه صبغ حذائه وجواربه في آن واحد ؛وعندما أنتهي أعطاه عانه لصبغ ألحذاء وأخرى لصبغه جواربه ؛فخجلت منه وأعتذرت ؟؟وينطبق ألمثل ألتالي على وضعنا ألحالي ألمثل {ماتوا أليقرون وبقوا أليخرون!!}.1-في عصرنا ألحالي ألأغبر ؛نطلق على ألناس ؛هذا شيعي وهذا سني ؛وذاك كردي أوتركماني أوصبي أو مسيحي أو أيزيدي ؛وألقرآن ألمجيد يقول {أنا خلقناكم من ذكر أو أنثى ؛وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند ألله أتقاكم ..} ولم يقل في كتابه ألمجيد هذا سني وذاك شيعي ؛أوهذا عربي وذاك كردي؟؟هذا هو عصر ألأنحطاط وألتخلف .في ألهند توجد مئات ألأديان ألوضعية وألأنتماءات ألعرقية وألقبلية ؛ولم نسمع أنهم تقاتلوا بينهم على أسس عرقية أودينية!!.2-ألوضع ألسياسي لم يختلف في ألعراق وألعالم ألعربي ؛عن وضعه ألمذهبي ؛فالبعثي يقاتل ألشيوعي ؛أنقسموا الى فسطاطين ؛احدهما يرفع شعار {أمة عربية واحدة} والثاني يرفع شعار {اتحاد فدرالي صداقة سوفيتية }؛سالت ألدماء في شوارع بغداد ؛بعد انقلاب شباط ألأسود؟ وأنقسم ألشارع ألعراقي ؛واختلط ألحابل بالنابل ؛فمعظم ألمناطق في غرب ألفرات ؛أصبحوا قومجية ؛وفي جنوبه شيوعية ؟وألآن أصبحوا أما داعشية أو صدرية ؛وكلاهما ينطبق عليهم ألقول {كلا ألأخوين ضراط ولكن شهاب ألدين أضرط من أخيه} .3-العشائر في جنوب ألعراق تنتمي ألى عرق واحد ومذهب واحد ولكنها تتقاتل فيما بينها بسبب شجار بسيط أو قتل دجاجة أوسب أحد أفراد ألعشيرة؟؟.4-أحياؤنا لايرزقون بدرهم وبالف ألف يرزق ألأموات ؛في ألوقت ألذي يتصدر ألفقر وألحرمان ويضرب أطنابه في ألنسيج ألأجتماعي ؛نصرف سنويا على مناسبات دينية تكلف خزينة ألدولة ألآف ألتر ليونات من ألدنانير ؛بينما يعيش ألعراقيون في ظلام دامس؟؟ ؛بسبب أنقطاع ألتيار ألكهربائي وشحة ألمياه؟؟ألمسيرة ألتي قادها نهرو لجمع ألملح من ألبحر ؛أدت ألى قيام دولة نووية وصناعية؛أما مسيرة ماو فقد جعلت ألصين دولة نووية وأكبر دولة صناعية في ألعالم ؛أما مسيراتنا منذ سقوط ألصنم ؛أدت ألى تلويث ألبيئة وزيادة نسبة ألفقر وألمجاعة في بلاد ألنهرين؟؟؛أسرائيل جاءت باليهود ألروس فتحولت ألى دولة نووية وصناعية تصدر منتجاتها لكافة بقاع ألعالم؟؟أما نحن أضطهدنا ألكفاءات وأستوردنا ألعاهات يتحدثون عن معارك داحس وألغبراء ومعركة ألجمل وكربلاء؛مسيراتنا جلبت ألتخلف وألفقر وأهدار ألمال ألعام ؟؟ .4-يرفع العرب شعار {أنما ألمسلمون أخوة} ؛بينما نحن نتحالف مع آسرائيل ضد آيران وأليمن ؛بسبب أختلافات مذهبية ؛نشتري ألأسلحة بترليونات ألدولارات في حروب بينية ؛بينما تتعرض شعوب أليمن وليبيا وألأردن و ألصومال وأرتيريا للمجاعة وألهلاك؛يحق لأسرائيل أن تمتلك قنابل نووية ولايحق للعرب وألمسلمين بأمتلاكها ؛بأرادة عربية خليجية؟؟.ومايحصل في عالمنا ألعربي ؛هو غضب رباني ؛كما جاء في ألقرآن ألمجيد؛ {أذا أردنا أن نهلك قرية ؛أمرنا مترفيها ؛ففسقوا فيها ؛فحق عليهم فدمرناها تدمير…} وعلى نفسها جنت براقش.جاء في محكم كتابه آية تقول{تعاونوا على ألبر وألتقوى ؛ولا تعاونوا على ألأثم وألعدوان ؛فهل نحن كذلك ؟؛نتصالح مع آسرائيل ونقاتل أبناء عمومتنا بدم بارد ؛ولاغرابة أن يقول ألشاعر على ألشرقي :دع عنك مروان ألحمار وخلي معركة ألجمل ؛ شعبي رؤوس كله أرأيت مزرعة ألبصل؛وأنا لله وأنا أليه راجعون .د.عبد ألحميد ذرب o