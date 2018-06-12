كندا تعلن بقاء قواتها بكوردستان والبيشمركة تكشف تزايد تحركات داعش

نفت كندا وجود نية لسحب قواتها من اقليم كوردستان، وذلك بعد قرار بتعليق مهام التدريب في العراق.

وعُقد اليوم الاثنين في اربيل الاجتماع الدوري للتحالف الدولي ضد داعش، باشراف وزير الداخلية في حكومة الاقليم وكالة كريم شنكالي ومسؤولين بارزين في وزارة البيشمركة وممثلين عن دول التحالف.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان ان وزير الداخلية اوضح ان ممثل كندا في التحالف الدولي ضد داعش اشار الى انه ليس هناك اي قرار بشان انسحاب قواتهم من اقليم كوردستان، وان ما موجود على ارض الواقع هو انتقال قواتهم من موقع الى اخر داخل اقليم كوردستان.

واشارت وزارة البيشمركة بحسب البيان الى ان تحركات مسلحي داعش كثرت في الآونة الاخيرة على الحدود بين سوريا والعراق، مؤكدة على استمرار تدريب قوات البيشمركة من قبل التحالف الدولي.

وقام جنود القوات الخاصة الكندية في العراق، وعددهم حوالي 200، منذ عام 2014، بمهمة تدريب عناصر من القوات العراقية والبيشمركة ليكونوا أكثر فعالية في الحرب ضد داعش.

وأفاد القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في جنوب أفغانستان دايفيد فرايزر بأن تجميد تعاون القوات الكندية الخاصة لا يجب أن يعتبر مؤشرا على سحب الدعم للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، أو للحرب ضد تنظيم داعش.