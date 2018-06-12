مقتل عازف موسيقي امام منزله جنوب كركوك

افاد مصدر امني ، اليوم الاثنين ، إن مسلحين مجهولين اغتالوا عازفا موسيقيا في العشرينيات من عمره بعدما فتحوا النار عليه امام منزله الكائن في حي العسكري (جنوب شرقي كركوك) .

والحي الذي وقع فيه الحادث في وقت متأخر من ليل الاحد/الاثنين يقطنه خليط قومي واثني متنوع .

وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في كركوك وبقية المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان أو ماتسمى بـ‹المتنازع عليها› بعد أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول ، فيما عاود داعش نشاطه بشكل ملحوظ من خلال التفجيرات وشن الهجمات، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدرالعبادي انتهاء التنظيم و«النصر النهائي» عليه أواخر العام المنصرم.

وبحسب المصدر، الذي نفى علمه بدوافع جريمة القتل ، فإن العازف معن محمود الدانوك تعرض الى اطلاق نار امام منزله من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية تحت جنح الظلام ما اسفر عن مقتله على الفور .

كما يأتي الحادث على وقع توترات تشهدها كركوك في اعقاب انتخابات مثيرة للجدل تحوم حولها شبهات تزوير وتلاعب.

وكانت القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي سيطرت على مدينة كركوك ومساحات واسعة من ‹المتنازع عليها› في هجوم شن في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 رداً على استفتاء أجراه إقليم كوردستان وحظي بالتأييد الساحق للاستقلال عن العراق.