مكتب الجبوري يكشف ملفات مباحثات الكويت وموقفها من الازمة العراقية

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاثنين، عن استعداد الكويت لدعم العراق في تجاوز أزمته السياسية الراهنة، خلال زيارة الجبوري لها بدعوة رسمية منها ولقاءه بأميرها صباح الأحمد.

وقال مدير المكتب عبد الملك الحسيني ان “الوضع في العراق وملف الانتخابات خصوصا كانا على رأس الملفات التي تم تداولها والاليات والاجراءات المتبعة للاستعداد للمرحلة المقبلة”.

وأضاف ان “الكويت ابدت دعمها للعراق بهدف تجاوزه أزمته السياسية والوقوف الى جانبه للاستعداد للمرحلة المقبلة سياسيا وأمنيا وخدميا لاسيما قضايا الاعمار والاستثمار”.