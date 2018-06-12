نائب كوردستاني يكشف قراراً بشأن نظام الادخار

اعلن النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان ريبواز فايق، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع لرئاسة البرلمان ولجنتي المالية والقانونية، مشيرا الى انه وفق تقرير اللجنتين، فان ادنى راتب للمتقاعدين المدنيين 400 الف دينار.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن النائب فايق قوله، انه “ووفق مادة قانونية فانه لن يبقى هناك اي ادخار في الرواتب، والتزام وزير المالية بفتح حساب مصرفي للموظفين، وعن طريقه سيتم دفع الديون الحكومية، واذا ما تحسن الوضع المادي للحكومة، سيتم مع راتب كل شهر دفع راتب مدخر للموظفين”.

وبشأن قطع المخصصات، أوضح فايق “لم يعد هناك اي وجود للمادة الخاصة بذلك وان المخصصات ستستمر، لانه لا يجوز قطع مخصصات الموظفين بقانون”.

واكد انه “وفق مضمون مشروع قانون الاصلاح، بامكان النواب التقاعد، او العودة الى عملهم السابق او رفض راتب التقاعد”.