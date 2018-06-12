نصب أكبر شاشة عملاقة في العراق لمشاهدة مباريات كاس العالم

شاركت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين، في إطلاق مشروع مجمع الحر الرياضي في محافظة كربلاء المقدسة والذي يتضمن نصب اكبر شاشة عملاقة في العراق لمشاهدة مباريات كاس العالم في روسيا 2018.
وذكر بيان للوزارة إن “وزارة الشباب والرياضة شاركت في إطلاق مشروع مجمع الحر الرياضي في محافظة كربلاء المقدسة، بحضور محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي ومدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي في الوزارة علي الشهرستاني عدد من المسؤولين”.
-
وأضاف البيان، أن “الشهرستاني نقل تحيات وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن المشروع، واستعداد الوزارة لمواصلة العمل والتعاون المشترك لخدمة قطاعي الشباب والرياضة في المحافظة المقدسة”.
وأوضح الشهرستاني، بحسب البيان، أن “المشروع هو استثماري تقيمه الوزارة بالتنسيق مع الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة لصالح الشركة الدولية اللبنانية التي قدمت عرضا لإنشاء مسرح في مجمع ملعب الحر ونصب اكبر شاشة عملاقة في الملعب لمشاهدة مباريات كاس العالم مع المؤثرات الصوتية والصورية والنقل المباشر فضلا عن توفير وسائل ترفيهية للعوائل في محافظة كربلاء المقدسة”.
واضاف الشهرستاني، أن “العقد يتضمن تأهيل ملعب الحر الرياضي وإكمال مرافقه ومدرجات الجماهير والطرق والساحات والتشجير، وان المشروع يعد تجربة جديدة للوزارة وسيستمر خلال أيام نهائيات كاس العالم التي ستقام في روسيا، وفي حال نجاح التجربة سيتم توسيع المشروع في عدة محافظات بأشكال مختلفة”، مشيرا إلى إن “الشركة اللبنانية قدمت الشكر والتقدير للوزير لإنجازاته وجهوده وإسهامه في افتتاح الملاعب الرياضية التي شجعت الشركة للمجيء إلى العراق فضلا عن التسهيلات الأخرى المقدمة من قبل الوزارة”.