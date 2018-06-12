نصب أكبر شاشة عملاقة في العراق لمشاهدة مباريات كاس العالم

شاركت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين، في إطلاق مشروع مجمع الحر الرياضي في محافظة كربلاء المقدسة والذي يتضمن نصب اكبر شاشة عملاقة في العراق لمشاهدة مباريات كاس العالم في روسيا 2018.

وذكر بيان للوزارة إن “وزارة الشباب والرياضة شاركت في إطلاق مشروع مجمع الحر الرياضي في محافظة كربلاء المقدسة، بحضور محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي ومدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي في الوزارة علي الشهرستاني عدد من المسؤولين”.