هيئة إدارية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

كربلاء / حامد عبد العباس

أسفرت انتخابات الهيئة الادارية الجديدة لنادي أمل كربلاء لذوي الاحتياجات الخاصة عن فوز محمد كريم ضايف بمنصب رئيس النادي الجديد إضافة إلى ثمانية أعضاء واحتياط واحد وجرت الانتخابات في منتدى شباب الوحدة باشراف لجنة مكونة من طارق عباس عن اللجنة الأولمبية في كربلاء ورئيس الاتحاد الفرعي للملاكمة رياض شاكر والممثل القانوني إبراهيم فاضل وجرت الانتخابات من جولة واحدة وفق قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بالرقم 37 لسنة 1988 المادة التاسعة الفقرة الثالثة فمن أصل 36 عدد أعضاء الهيئة العامة حضر قاعة الانتخاب 23 عضوا ليكتمل النصاب القانوني بعدها تمت قراءة التقريرين الإداري والمالي ليعلن رئيس النادي السابق فاضل عبد الكريم حل الهيئة الادارية للبدء بعملية الانتخاب التي أسفرت عن فوز كل من محمد كريم ضايف بمنصب رئيس النادي بعد أن جمع 22 صوتا وفاضل عبد الكريم 22 صوتا نائبا للرئيس وفارس صبري جواد 23 صوتا لمنصب أمانة السر وعبود صالح عبود 21 صوتا أمينا ماليا فيما فاز بمنصب العضوية كل من أزهار عبد الأمير إبراهيم 19 صوتاً ورسل زهير عبد الرسول 21 صوتاً وكرار صادق 22 صوتاً وحازم فاخر عباس 22 صوتاً .

يشار الى أن نادي أمل كربلآء لذوي الاحتياجات الخاصة تأسس قبل عامين في مؤتمره التأسيسي الأول برئاسة فاضل عبد الكريم وشارك في العديد من البطولات وحقق نتائج متميزة في العاب القوى والرماية . من جانبه أوضح رئيس النادي الجديد محمد كريم بأنه سيعمل على توسيع أطر التعاون المشترك مع جميع الأندية والاتحادات الرياضية ومديرية الشباب لرفع مستوى الاهتمام برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة المقدسة وقال نأمل الحصول على الدعم المادي من قبل وزارة الشباب والحكومة المحلية ليتسنى لنا تنفيذ الخطط والبرامج والأفكار الهادفة إلى احتضان الرياضيين من ذوي الاعاقة في عموم المحافظة ممن لديهم توجهات رياضية للمشاركة في مختلف البطولات الرياضية .