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العراق يوقف استيراد السيارات من إيران

قررت السلطات العراقية إيقاف استيراد السيارات الإيرانية، موضحة أن أسواقها ستتأثر بشكل كبير كونها تعتمد في استيراد البضائع على طهران وبكين.

وذكرت وكالة “فرانس برس” نقلاً عن مسؤول عراقي، قوله إن بلاده “تمتثل للعقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران، واتخذت قراراً بوقف استيراد السيارات الإيرانية”.

المسؤول العراقي تحدث عن “مطالبة الحكومة العراقية استثناء صناعة السيارات لتأمين استمرار المصنع الذي يوفر 5 الآف فرصة عمل، والمتوقف حاليا بانتظار صدور قرار”، وأكد أن “هذا الأمر يعرّض جميع العاملين إلى فقدان وظائفهم”.

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