بدء اجتماع للاتحاد الوطني بالتزامن مع اخر لزعماء المعارضة في السليمانية لحسم ملفات

بدأ اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية اليوم السبت لمناقشة ملفين مهيمن على صعيد إقليم كوردستان والعراق.

وابلغ مصدر مطلع ان الاجتماع انعقد قبل قليل باشراف مباشر من النائب الأول للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي.

وأضاف المصدر ان الاجتماع سيناقش مشروع الحزب مع الديمقراطي الكوردستاني للمشاركة في الحكومة الاتحادية المقبلة، وتشكيل وفد من الاتحاد الوطني لإقناع باقي الأحزاب المعارضة للمشاركة فيه.

وتابع المصدر ان الاجتماع سيناقش أيضا الانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان

يأتي هذا في وقت انطلاق فيه اجتماع اخر للأحزاب الأربعة المعارضة في السليمانية صباح اليوم السبت لحسم موقفها من المشاركة في الحكومة الاتحادية المقبلة بعد اعلان نتائج مخيبة لآمالها للعد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي أجريت في شهر أيار الماضي.

وقال مصدر مطلع ان الاجتماع انطلاق بمقر حركة التغيير في “زركاتا” في السليمانية بحضور المنسق العام لها عمر سيد علي، والأمين العام للتحالف من اجل الديمقراطية والعدالة برهم صالح، وامير الجماعة الإسلامية الكوردستاني علي بابير، والأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين.

وتابع المصدر ان الاجتماع سيبحث مشاركة الأحزاب في الحكومة الاتحادية الجديدة من عدمه، والانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان المقرر اجراؤها في الثلاثين من شهر أيلول المقبل.