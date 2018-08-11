عالية نصيف تحذر من إدخال شحنة من الدجاج الصيني معاد تغليفه في الأردن

حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف من محاولة ضعاف النفوس إدخال شحنة من الدجاج الصيني المسرطن بعد إعادة تغليفه في الأردن ووضع أسماء شركات وهمية على العبوات.

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :” تلقت صوت العراق نسخة منه، ان هناك شحنة من الدجاج الصيني بكمية ٥٠٠ طن يحاول ضعاف النفوس ادخالها الى العراق بعد اعادة تغليفها في الاردن بأغلفة تحمل اسم شركة وهمية اماراتية وأردنية “، مبينة :” ان من قاموا بإحضار هذه الشحنة يقفون الآن في ساحات المنفذ الحدودي ويراقبون الوضع منتظرين الفرصة المناسبة والضوء الاخضر من بعض الموظفين الفاسدين لإدخالها وتسميم وقتل الشعب العراقي تزامنا مع عيد الاضحى “.

وأوضحت :” ان بعض اسماء الشركات التي يشتبه في تورطها باستيراد هذه الشحنة حاصلة على اجازة الاستيراد من وزارتي التجارة والزراعة، علماً بأن جميع أوراق الشحن مزورة “.

وتساءلت نصيف :” أين دور الحكومة وأجهزتها التنفيذية والرقابية في حماية الشعب من هذه الجرائم التي لاتقل خطرا عن الإرهاب، ولماذا لايلتزم القائمون على السلطة بتوجيهات وتوصيات المرجعية التي أكدت أن على الحاكم ان يحفظ كرامة المواطنين ويلتزم بالعهود والوعود؟ “.

وتابعت :” لقد حذرنا مرارا وتكرارا من محاولات إدخال الدجاج الصيني المسرطن الى العراق، ومن غير المعقول أن يتم التغاضي عن قضية بهذا المستوى من الخطورة وتتعلق بحياة الشعب العراقي “، مشددة على :” ضرورة فتح تحقيق عاجل في القضية وقطع الطريق على الفاسدين المتاجرين بأرواح العراقيين “.