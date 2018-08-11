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فـردوس إيـنـانـا (*)

يحيى السماوي



قـبـلَ عـقـودٍ

أنـبـأنـي عَـرّافٌ غـجـريٌّ فـي الـبـصـرةِ

أنَّ حـريـقـاً سـوفَ يـشـبُّ

فـيَـلـتـهـمُ الأنـهـارْ



لا يُـطـفِـئـهُ

إلآ شَـبَـقُ الـطـيـنِ

ومـا يـتـسـاقـطُ فـي بـسـتـانـي مـن أشـجـارْ



وأنـا سـوف أمـوتُ صـبـيّـاً قـبـل بـلـوغـي سِــنَّ الـلـثـمِ

فـأُبـعَـثُ حَـيّـاً

مـن طـيـنِ الأهـوارْ

فـأكـونُ كـمـا الانَ :

مـشـوقـاً .. طـفـلاً فـي الـسـتـيـن يُـعـاقِـرُ خـمـرَ الـعـشـقِ

نـديـمـاهُ حـقـيـبـتـهُ والـقـيـثـارْ

” إيـنـانـا ” كـالـبـحـرِ

ولـكـنْ

لا زَبَـدٌ وقـرارْ (**)

*

ولـهـا حِـكـمـتُـهـا الـضّـوئـيـةُ :

تـؤمـنُ أنّ الـجـمـرَ ضـروريٌّ لـلـطـيـنِ لـكـيْ

يُـصـبِـحَ فـخّـارْ

يـحـدث أن تـطـردنـي مـن جَـنَّـتِـهــا

حـيـن أغـضُّ الــثـغــرَ عـن الـقُـبُـلاتِ

فـتُـدنـيـنـي مـن جُـرْفِ الـنـارْ



تـؤمـنُ أنَّ الـحَـبَّـةَ

لا تـصـبـحُ ســنـبـلـةً إلآ حـيـن تـمـوتْ

والـصـخـرَ بـلا دفـنٍ فـي أعـمـاقِ الأرضِ طـويـلاً

لا يُـصـبـحُ يـاقـوتْ



تـرمـيـنـي فـي الـبـحـرِ لِــتُــصـبِـحَ

بـطـنَ الـحـوتْ

إيـنـانـا إنْ ضَـحِـكـتْ فـهـي الـجـنَّـةُ

أو غـضِـبـتْ فـهـيَ

الـتـابـوتْ

فـأنـا أمـسـي فـي الـصـحـراءِ

ويـومـي فـي الـمَـلَـكـوتْ

***



أحـيـانـاً تُـلـبِـسـنـي ثـوبَ حـريـرٍ ..

أحـيـانـاً حَـسَـكَ الـسـعـدانْ

كـيْ أبـقـى إنـسـانـاً يُـؤمـنُ أنّ الـفـرَحَ الأبـيـضَ

يُـمـكـنُ أنْ يُـولَـدَ مـن نـزفِ الـجـرحِ

ومـن رَحِـمِ الأحـزانْ

وأنـا

مـنـذ عـقـدتُ قِـرانَ الـقـلـبِ عـلـيـهـا

لا أمـلـكُ إلآ الإذعـانْ

***



يـحـدثُ أنْ أؤمِـنَ بــ ” الـعُـزّى “

أو بـ ” الـلاتْ ”



كـي تـنـقـذنـي مـن شِـرْكـي

وتُـؤنْـسِـنَ ” إنـكـيـدو ” إنْ هَـجَـرَ الـغـابـةَ :

نـادِلـةُ الـحـانـةِ ” شـاماتْ ” (***)

وكـمـا الانَ أعـيـشُ غـريـراً :

أتـوسَّـدُ فـي الـلـيـلِ هـديـلاً

ونـهـاراً أتـجـوّلُ فـي ســتـةِ أنـهـارْ :



طـفـلاً فـي الـسـتـيـنَ تُـضـاحِـكـهُ فـي الـصـبـحِ شـمـوسُ الـعـشـقِ

وفـي الـلـيـلِ الأقـمـارْ

مـا كـنـتُ ” سُــلـيـمـانَ “

فـكـيـف فـهـمـتُ حـديـثَ الـهـدهــدِ ذاتَ عـنـاقٍ

وكـلامَ الأطـيـارْ ؟

تـصـحـبـنـي ” إيـنـانـا ” حـيـث أحـطُّ رِكـابـاً

أو أنـشـرُ فـي الـغـربـةِ أشـرعـةَ الإبـحـارْ

مـشـحـوفـي مـن قَـصَـبِ الـلـذةِ

أجـمـعُ يـاقـوتـاً مـن قـاعِ الـبـحـرِ

وأمـلأ آنـيـتـي بـالـلـؤلـؤِ

والـمَـحّــارْْ

مـن سـتـةِ أنـهـارٍ وأنـا بـسـتـانٌ لـلـدهــشــةِ

تـتـنـاسـلُ فـيـهِ الأشـجـارْ



تُـثـمِـرُ أعـذاقـاً تـتـدلّـى شـعـراً ومـواويـلَ

وكـانـتْ تُـثـمِـرُ قـبـلَ هـيـامـي بـالـربَّـةِ ” إيـنـانـا ” :

شـوكـاً أو أحـجـارْ



إنْ غـضـبَـتْ فـهـيَ الإعـصـارُ

وإنْ ضَـحِـكـتْ فـهـيَ الـقـيـثـارْ



هـودَجُـهـا ســتـةُ أقـمـارٍ

وأنـا حـيـن تـغـيـبُ فـإنَّ الـهـودجَ

كـهـفٌ مـذبـوحُ الأنـوارْ



أشـربُ خـمـرَ الـوحـشـةِ

نـدمـانـي قـلـقٌ حـجـريٌّ وهـمـومٌ

وجـدارْ



بـتْـلـتُـهـا : واحـاتٌ ..

وحـصـاهـا : يـاقـوتٌ ..

ودُجـاهـا : أنـوارْ

وغـبـارُ الـسـاقـيـنِ :

بـخـورٌ لـلـمـحـرابِ وكُـحْـلٌ لـفـراشـاتِ الـروضِ

وطَـلْعٌ لـلأشـجـارْ

***

قـبـلَ عـقـودٍ أنـبـأنـي عَـرّافٌ غـجـريٌّ فـي الـبـصـرةِ

عـن طـفـلٍ مُـكـتـهـلٍ

سـوف يـعـودُ غـريـراً فـي الـسـتّـيـن :

يـهـزُّ الـنـخـلـةَ حـيـن يـشـاءُ فـتَـسّـاقـطُ أعـذاقُ الـلـذةِ :

رُطَـبـاً مـن قُـبُـلاتٍ .. أخـمـاراً مـن شَــبَـقٍ ..

وعـنـاقـيـدَ هــديـلٍ تـعـزفـهـا ” إيـنـانـا ” لـيـلَ نـهـارْ

***

بـيـرث فـي 6/8/2018

(*) إينانا : إلهة المطر والحب والجمال في الأساطير السومرية .



(**) القرار : السكون ـ كما في قوله تعالى : (و لكم في الأرض مستقرٌّ ) وقوله تعالى : ( ذات قرارٍ ومعين )

(***) شامات : الحسناء التي أغوت الوحش إنكيدو وأنسنته فأضحى إنسانا عا