مصدر يكشف “صدمة” لمرشحين فائزين في الانتخابات العراقية

افاد مصدر قانوني يوم الجمعة ان هناك فائزين في الانتخابات النيابية لعام ٢٠١٨ معرضين لعدم مصادقة المحكمة الاتحادية بسبب ارتباطهم بتهم ودعاوى غير محسومة حتى الان.

وقال المصدر ان “هناك عددا من الفائزين بينهم محمد الدراجي ومحمد تميم واخرين عليهم دعاوى يجب حسمها سريعا لكي تتم المصادقة عليهم او ان يطلبوا شمولهم بالعفو العام”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه ان “العفو في مرحلة التحقيق سيكون بحكم البراءة ولا يترتب عليه مانع من موانع الترشح لمجلس النواب”.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد أحال مؤخرا قائمة بأسماء وزراء سابقين ومسؤولين حكوميين حاليين الى هيئة النزاهة للتحقيق معهم بقضايا فساد مالي واداري.