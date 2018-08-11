مفوضية كوردستان تحدد جهة واحدة لتأجيل الانتخابات

أعلن سليمان مصطفى نائب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان يوم الجمعة ان حكومة الإقليم خصصت ما يقارب 29 مليار دينار عراقي لإجراء الانتخابات البرلمانية في نهاية شهر أيلول المقبل.

وقال مصطفى في تصريح لإذاعة “صوات أمريكا” قسم اللغة الكوردية اليوم، ان حكومة الإقليم خصصت قرابة 29 مليار دينار للانتخابات البرلمانية.

واكد ان تأجيل الانتخابات من صلاحية حكومة كوردستان حصرا، مشيرا الى ان شائعات تأجيل الانتخابات التي يتم تداولها بين الحين والأخر لم تؤثر على تحضيرات المفوضية لاجرائها في موعدها المحدد.