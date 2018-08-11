من صفات الشعب الامريكي المعيبة

رشيد سلمان

الصفات التي ستذكر تعميم ينطبق على الغالبية من الشعب الامريكي خاصة الساسة و العسكر و الاثرياء.

اولا الانانية: تحقيق المصلحة الشخصية غريزة بشرية بشرط ان لا تعتدي على مصالح الاخرين الا عند الامريكي لان الاعتداء على حقوق الاخرين تشعره بالتفوق و القوة.

ثانيا الغطرسة: الامريكي يشعر انه فوق بقية البشر مع انه اقل كفاءة و معرفة من بقية البشر و جامعاته حتى المشهورة منها تأتي بمرتبة 20 بتصنيف امريكي سنة 2016 و سنغافورة الاولى.

تفوق امريكا الاقتصادي و التقني لا يعني ان الشعب الامريكي متفوق لان العقول الكبيرة و العبقرية هي السبب و عددها في كل العالم قلة قليلة.

ثالثا: حل المشاكل مع الاخرين بالقوة بدلا من حلها بالحسنى لان ذلك يزيد من شعور الامريكي بالغطرسة.

رابعا: السعي لإخضاع الاخرين له: الامريكي يشعر بالسعادة عندما يجبر الاخرين على الخضوع له حتى لو كان الخضوع الاختياري متوفر.

خامسا الغاية تبرر الواسطة: استعمال كل الوسائل لحقيق مصلحته بضمنها غير الانسانية كاستغلال الارهاب الوهابي السعودي لنشر الفوضى في افغانستان و العراق و سوريا و ليبيا و غيرها.

سادسا: الحروب بمبررات كاذبة لفرض السيطرة كالحرب على العراق و لغرض تجربة الاسلحة الجديدة الفتاكة كتجربة القنابل الذرية على هيروشيما و نكا زاكي.

تجربة السلاح ليست جديدة استعملتها امريكيا في قصف هيروشيما و نكا زاكي مع ان اليابان استسلمت و المسحوق البرتقالي المدمر في فيتنام و صواريخ كروز في العراق و الدافع التجربة على اهداف بشرية لمعرفة مدى القتل و الدمار خير من اهداف مصطنعة.

سابعا: فرض العقوبات على الاخرين افرادا و جماعات و شعوب لابتزازهم و العقوبات على الشعوب تؤذي الفقراء و ذوي الدخل المحدود فتنتشر المجاعة بسيب قلة الغذاء و المرض بسبب قلة الدواء.

حدث هذا في العراق و كوريا الشمالية و اليمن و سيحدث في ايران.

تجويع الناس بحجة الضغط على الطبقة الحاكمة اثبت فشله في العراق و ايران و كوريا الشمالية و المتضرر هو الشعب و مع ذلك تكرر استعماله الادارات الامريكية خاصة في عهد الاحمق الثري ترامب.

ثامنا: النفاق الانساني و الاخلاقي: امريكا تطلب من الصين مثلا تطبيق حقوق الانسان اذا سجنت قردا بينما في امريكا يعاني غير الابيض خاصة سكان امريكا الاصليين و (العبيد السود) الذي جلبوا من افريقيا من العنصرية البيضاء.

تاسعا: حقوق الانسان بالإضافة الى عدم تطبيقها حقوق الانسان لغير البيض تساند امريكا الدولة الهمجية في الخليج الوهابي في سلبها الحريات بكل اشكالها و قطع الرؤوس بالسيف و سلب جنسيات المواطنين.

عاشرا: الفرد الامريكي الابيض مستبد في رايه بسبب غطرسته و بدلا من ان يصحح اخطاءه يكررها ليزداد غطرسة و الحوار و الجدل معه غير مجدي.

الدليل: استبداد امريكا برأيها افشل المباحثات بين امريكا و حلفائها الاوربيين حول الضرائب و الاتفاق النووي مع ايران و افشل المباحثات التجارية مع كندا و امريكا الوسطى و الجنوبية و افشل المباحثات بين امريكا و كوريا الشمالية.

لا يمكن ان يكون فشل كل هذه المباحثات سببه الاطراف الاخرى و سبب الفشل هو فرض الراي الامريكي على الاخرين.

ختاما: الدليل القاطع على غريزة العنف و القتل و الابتزاز و الغطرسة و الغاية تبرر الواسطة هو الدستور الامريكي الذي يشجع الامريكان على حيازة السلاح بحيث لا يخلو بيت من قطعة او اكثر.

احصائية امريكية في 2016 اشارت الى بيع 165 مليون قطعة سلاح صغيرة و متوسطة في تلك السنة.

القتل اليومي حتى في المدارس الابتدائية و في الاسواق و المطاعم و الشوارع و في كل مكان لا يحتاج الى دليل تتناقله وسائل الاعلام الامريكية.

القتل اليومي للسود خاصة الشبان منهم من قبل الشرطة البيض بحجة (الاشتباه) بحملهم السلاح اذا وضعوا ايديهم في جيوبهم.

ملاحظة مهمة: الامريكان الانسانيون العادلون المسالمون فئة قليلة تسيطر عليها الاكثرية التي ذكرت صفاتها و هم يعانون مثل ما نعاني.