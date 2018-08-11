وزير البيشمركة: “الإرهاب” سيخرج بشكل آخر في العراق ونحن متهيئون له

توقع وزير البيشمركة وكالة كريم سنجاري يوم الجمعة ان يعاود “الإرهاب” الظهور مرة أخرى في العراق بشكل آخر مغاير على ما كان عليه تنظيم داعش الذي فرض سيطرته على مناطق ومدن تقدر بثلثي البلاد في أواسط عام 2014، مؤكدا ان قوات البيشمركة على أهبة الاستعداد لحدوث أي امر غير مرغوب فيه.

وقال سنجاري في كملة له خلال حفل استذكاري أقيم بمناسبة مرور أربعة سنوات على تحرير بلدة مخمور من قبضة داعش، إن قوات البيشمركة واجهت داعش الذي قدم من سوريا والعراق بداية بالأسلحة والذخائر القديمة، وتمكنت من هزيمته، مستدركا القول ان الدعم الذي قدمه التحالف الدولي كان له تأثير مباشر على تغيير موازين المعادلة في المعركة لصالح البيشمركة، وقلل من الاضرار البشرية التي كانت قد تحلق بتلك القوات.

وأضاف ان قوات البيشمركة وبدعم من التحالف الدولي تمكنت من اسطورة داعش، وتعكس المعركة من الدفاع الى الهجوم، وتحرر المناطق التي سيطر عليها التنظيم المتشدد، منوها الى ان ما قامت به البيشمركة أدى الى رفع المعنويات لدى باقي القوات العراقية في التصدي لداعش وهزيمته.

واردف سنجاري بالقول ان هزيمة داعش عسكريا لا يعني القضاء على الايدلوجية التي يحملها الإرهاب، مشيرا الى انه من “المرتقب ان يخرج الارهاب بشكل اخر في العراق، ونحن متهيئون وجاهزون لأي امر غير مرغوب فيه قد يحصل”.

واكد ان قوات البيشمركة جاهزة لمواجهة الإرهاب، والحفاظ على شعب كوردستان والمناطق المحررة، لاقتا الى ان البيشمركة بحاجة الى استمرار تقديم الدعم لها من أسلحة وذخائر وتدريبات عسكرية إضافة الى الدعم المادي.

وتابع سنجاري بالقول انه “ننتهز الفرصة هنا وندعو التحالف الدولي لتوسيع تدريباته في شتى الصنوف العسكرية لوحدات قوات البيشمركة كافة”.