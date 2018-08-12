ألجيوش ألعربية تأسست لحماية ألحكام وليس ألأوطان؟؟

وأليكم ألأدلة:1-ألثورات ألشعبية{ فثورة ألعشرين في ألعراق ؛أستطاعت أن توقف زحف ألقوات ألغازية لأكثر من أربعة سنوات قبل دخولها ألى بغداد ؛وكبدت بريطانيا خسائر فادحة بالأرواح وألأموال !! .ألمنظمات ألجهادية ؛كحزب ألله ؛أستطاع أن يحرر جنوب لبنان ويكبد جيش ألأحتلال ألصهيوني ؛خسائرفادحة في ألأرواح وألأعتدة ؛وتركت مجنزراتها ودباباتها ؛في أرض ألمعركة ؛وهرب جيشهم ألذي لايقهر ؛ ألى داخل فلسطين ألمحتلة!!.جبهة ألتحرير ألجزائرية ؛ هزمت ألجيش ألفرنسي ؛وكبدته خسائر فادحة وطردته؛وهو يجر أذيال ألهزيمة!!.رغم ألأختلاف في نوعية ألأسلحة بين ألطرفين ؛فالبندقية أنتصرت على ألطائرات وألدبابات وألصواريخ؟؟.جيش ألتحرير ألفيتنامي ؛أنتصر على أقوى جيش في ألعالم ألا وهو ألجيش ألأمريكي ؛وطردته من أرضها صاغرا ؛وترك أسلحته وطائراته على ألأرض مدمرة وهناك أمثلة كثيرة لاتعد ولا تحصى بأنتصار ألشعوب على ألغزاة ؛ومنها كوبا ألتي تحدت جبروت ألجيش ألأمريكي ؛وهي لاتبعد سوى أميال من ألساحل ألأمريكي ؛دولة عزيزة كريمة ومستقلة ؟؟.2- ألجيوش ألعربية ألتي تشكلت بعد خروج ألأستعمار ؛فشلت في حماية ألأوطان ومواطينها وثرواتها ؛وتحولت ألى حراس لحماية قصور ألحكام وأرهاب شعوبها وأليكم ألأدلة؟؟ . في ألعراق كان ألجيش بأمرة ألحاكم ؛يمنع ألتظاهرات ؛وحرية ألتعبير ؛ويقوم بأنقلابات ؛لأختلافات شخصية أو فئوية ؛ومشاركته في معركة فلسطين فضيحة ؛فقد أنسحبوا من ألحرب بأوامر ملكية ؛بناءا على توجيهات وزير ألمستعمرات ألبريطاني .ففي مصر؛أنسحبوا بحجة ألأسلحة ألفاسدة ؛وتركوا ألمنظمات ألصهيونية تتمدد ؛وهم عصابات وليست جيوش كما هوعليه؛في ألأردن وألسعودية ومصر ؛ومن لف لفهم !!.خسرنا في كل ألحروب ألتي خاضتها ألجيوش ألعربية {48؛67،73} وتصرف قادة دولنا {كالمثل ألمتداول شعبيا في ألعراق ؛هلهلية جابلج زربة بشليلة؟؟}.عندما عادت ألجيوش ألمنهزمة ؛قامت بأنقلابات؛لتبرير فشلهم وهزيمتهم. وأستمروا بالقيام بألأنقلابات ألعسكرية على بعضهم ألبعض ألآخر ألى يومنا هذا؟؟.فبدلا من تحرير أراضينا ألمحتلة ؛تقابلت ألجيوش ألعربية في أليمن {في ستينيات ألقرن ألماضي وحاليا }.فهل أهل أليمن صهاينة ؟؟أو عملاء لأمريكا وألغرب ؛ومتى كان أهل أليمن خطرا على أحد؟؟ فشعبه مسالم وعربي أصيل ؛لم نسمع بأن أهل أليمن يقودون منظمات أرهابية كما هو عليه في مشايخ ألخليج وأخواتها؟؟.فمعظم أعضاء وقيادات ألمنظمات ألأرهابية؛ تتلمذت على يد أبن تيمية وأبن لادن وألبغدادي وألظواهري ومن لف لفهم ؟؟فأذا كانوا يريدون ألجهاد ؛ففلسطين ألمحتلة وألقدس ألشريف لايبعد سوى أميال من قواعدهم في نجد وألحجاز ومصر وغيرها من ألدول ألعربية ؛ولماذا ألتفجير وسفك ألدماء ؛يتوجه ألى شعوب ألعراق وسوريا وأليمن وغيرها من ألدول ألعربية وألأسلامية ؟؟.ولماذ تترك غزة تنزف ؛ويموت شعبها لشحة ألغذاء والدواء؛بينما تكلف كل طلعة جوية على أليمن حوالي مليون دولار؟؟.ومتى كان بني صهيون يحبون ألعرب وألمسلمين ؛ لتقوم ألحكومات ألعربية بتحالف أستراتيجي مع ألصهاينة في تل أبيب ؛وتبيعون ألقدس ؛أولى ألقبلتين وثاني ألحرمين ؟؟أم أن العرق دساس؟؟. فجيوشنا تتشكل لسحق ألشعوب ألعربية وتطلعاتها؛ بحياة أفضل وكرامة ؛ وتهزم في أول مواجهة مع ألعدو .اسرائيل تحسب ألف حساب لمجاهدي حزب ألله{عفوا حزب ألشيطان؟؟؟؟؟؟}.ولكن طائراتها تقصف ألدول ألعربية متى شاءت ؟؟.ومتى كان ألفرس مجوس؟؟؛ وبني صهيون أخوتنا في ألعقيدة {ورب ألعزة يقول ؛لتجدن أليهود وألنصارى أشد عداوة للذين أمنوا…ألخ } ولاغرابة أن يقول ألشاعر {وما تفعل بالسيف أذا لم تك قتالا فكسر حلة ألسيف وأعمل لك أحجالا.د.عبد ألحميد ذرب