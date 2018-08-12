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اعتقال مجموعة تصدر اجازات حمل السلاح المزورة في اربيل

اعلن مدير شرطة اربيل باقليم كوردستان، اليوم السبت، عن اعتقال عدد من الاشخاص بتهمة اصدار رخص حمل السلاح المزورة.

وقال اللواء عبد الخالق طلعت في تصريح صحفي ان الايام الماضية شهدت قيام عدد من الاشخاص باصدار رخص حمل السلاح المزورة من اجل الحصول على كميات كبيرة من المال.

واضاف طلعت ان الاشخاص الذين قاموا بالتزوير هم من اهالي اربيل وبعد التحقيقات التي اجرتها الشرطة تم اعتقالهم جميعا، لافتا الى انه لا يفصح عن اسمائهم لاسباب امنية.

واوضح انه منذ قيام الاجهزة الامنية بتنفيذ الحملات لمصادرة الاسلحة غير المرخصة يحاول بعض الاشخاص عن طريق اصدار الرخص المزورة الحصول على الاموال، مبيناً ان اي شخص يتم اعتقاله بهذه التهمة سيلقى اقسى العقوبات، حسب قوله.

واشار الى ان الاشخاص الذين تم اعتقالهم مسجونون وسيتم تقديمهم للمحاكم، وعند حسم قضاياهم قانونيا سيعاقبون بالسجن 7 سنوات، حسب قوله.

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