الديمقراطي الكوردستاني يحدد موقفه من قرارات المحكمة بشأن الانتخابات

اعلنت قيادية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، انه على الرغم من الملاحظات الكثيرة التي لدى حزبها بشأن نتائج الانتخابات وعدم احتساب اصوات كثيرة له و”احراق” اصوات النازحين، الا انه بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية فان على جميع الاطراف الالتزام بما يصدر عنها.

وقالت العضو السابق في مجلس النواب العراقي اشواق الجاف في تصريحات لموقع حزبها انه كانت هناك احتجاجات على نتائج الانتخابات، ووفق القانون والدستور كان يجب ايجاد حل لتلك الاحتجاجات والاعتراضات وفقا لقانون الامنتخابات المعدل في 2018.

وبينت ان النتائج اعلنت الان، وعندما تتم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية يتوجب على جميع الاطراف الالتزام وهذا يعني انه حتى اذا رفضت المحكمة النتائج فعلى الاطراف ايضا الالتزام بذلك على الرغم من وجود عدد من الملاحظات من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الا انه ووفقا للدستور العراقي فان قرارات المحكمة حاسمة.

واضافت الجاف ان “العراق ليس له مستقبل واضح بحكم ان الناس قد خاب املها من الحكومة في الفترة الماضية لانهم لم يحصلوا سوى على الوعود”، مبينة ان “الناس لا ثقة لهم بالحكومة بسبب عدم حلها للمشكلات الموجودة في المنطقة وعدم تنفيذ الوعود التي اعطتها والتهم التي تتبادلها الاحزاب السياسية فيما بينها”.

وتابعت ان “مستقبل العراق ليس واضحا كون الدول التي كانت تتصارع على ارضه اصبحت صراعاتها اعمق”، منوهة الى ان هذا الامر يخلق تأثيرات سلبية على العملية السياسية في العراق.