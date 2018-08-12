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السليمانية تستدعي مسؤولين عن طحين بغداد “الرديء”

اثارت مسألة الطحين الرديء الذي وصل من بغداد الى السليمانية حفيظة ادارة المحافظة، اليوم السبت، فقرر مجلسها استدعاء المسؤولين الذين لهم علاقة بهذا الموضوع.

وقال رئيس مجلس المحافظة آزاد حمه امين في تصريح صحفي، ان المجلس قرر عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل بشأن رداءة حصة المواطنين الشهرية من الطحين وفق البطاقة التموينية.

واضاف حمه امين ان مادة الطحين ضمن الحصة التموينية للمواطنين رديئة منذ اشهر، ويجب متابعة هذا الامر، موضحا ان لجنة من المحافظة زارت كركوك من اجل التحقق من نوعية الحنطة التي تطحن هناك.

واكد حمه امين ان عددا من المسؤولين ذوي العلاقة بسوء مواصفات الطحين سيستدعون الى الاجتماع المقبل.

وياتي هذا بعيد انتشار معلومات بانه من مجموع 500 طن من الطحين المرسل الى السليمانية هناك 150 طنا مشوب بالتراب.

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