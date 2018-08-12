الطائفي من جاهد جهاد النكاح لقتل الشيعة

رشيد سلمان

اهم سبب لدخول داعش السعودية الوهابية الى سوريا و العراق هو لقتل الشيعة بموافقة امريكا و مساندتها.

من هم الدواعش؟

الدواعش وحوش وهابية جندهم اولياء امر الخليج الوهابي رجالا و نساء بفتاوى جهاد النكاح لقتل الشيعة و بعد دخولهم للعراق في نينوى و المنطقة الغربية احتضنهم سكانها بالزغاريد ثم قدموا لهم نساءهم و بناتهن كمجاهدات نكاح.

سكنة هذه المناطق الا عشائر البو نمر احتضنوا الدواعش في بيوتهم و بدأ عدد (النغولة) يزداد و وصل الى 50 الف نغل.

بعد وصول داعش الى اشراف بغداد بمباركة امريكية تالف الحشد الشعبي بفتوى الجهاد الكفائي و مع القوات المسلحة طردت داعش تدريجيا من اكثر حاضناتها ما دفع الحاضنين و الحاضنات الى الشكوى لفقدانهم (اهلهم).

سؤال: هل يحق للشيعة حماية انفسهم من عودة داعش و وصولها الى الوسط و الجنوب؟

الجواب يحق لهم شرعا وقانونا باتخاذ كافة الإجراءات منها نصب السيطرات و مراقبة الطرق و الجسور و تغيير مسارها لمنع عودة داعش لان حواضنها لا زالوا يحنون اليها للم الشمل.

الشكوى من هذه الاجراءات خبيثة مبطنة بالطائفية و المنطق يفرض ان من جاهد جهاد النكاح لا يحق له الشكوى و الكلام عن الطائفية لان من احتضن داعش هو الطائفي و ليس من يدافع عن نفسه.

ختاما: على مجاهدي النكاح الدواعش التكفير عن ذنبهم بدلا من الشكوى.